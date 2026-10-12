Бюджетна економія та проблеми єВідновлення: про що ХОВА говорить із Мінфіном

Пріоретизація бюджетних видатків, яку затвердив Мінфін, впливає на можливості людей після “прильотів” отримати гроші на ремонт квартир у рамках єВідновлення.

Про нюанси юридичної колізії розповів у етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Тут більше проблеми, наприклад, коли прилітає до житлового будинку. Наша відповідальність – відновити місця загального користування. Це теж кошториси, це теж кошти, а без цього люди не можуть податися на єВідновлення. Є такі процедурні моменти, які ми комунікуємо прямо із Мінфіном, із профільними міністерствами для того, щоб проводити всі ці платежі”, – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Зазначимо, в порядку надання компенсацій за програмою єВідновлення, що затверджений постановою Кабміну, є пункт, який визначає “окремі категорії об’єктів нерухомого майна”, на відновлення яких видають компенсації. Стосовно квартир у цьому пункті зробили застереження “квартири (житлові приміщення) у багатоквартирному будинку (у разі, коли місця загального користування не пошкоджені, або у разі, коли такі місця загального користування були пошкоджені, але в подальшому були відремонтовані)”. Юрист Олексій Каплунов у матеріалі для Liga.net пояснив, до чого призводить таке формулювання: “Індивідуальна компенсація власнику квартири залежить від стану спільного майна (всього будинку). Законодавство прямо забороняє надавати компенсацію на ремонт квартири, якщо в будинку пошкоджені місця загального користування (дах, стіни, під’їзд) і вони ще не відремонтовані або немає рішення про їх відновлення за рахунок інших джерел. Це створює ситуацію, коли власник квартири з вибитими вікнами не може отримати допомогу, доки ОСББ або місцева влада не знайде кошти на ремонт даху“.