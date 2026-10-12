Бюджетная экономия и проблемы «єВідновлення»: о чем ХОВА говорит с Минфином

Приоретизация бюджетных расходов, которую утвердил Минфин, влияет на возможности людей после «прилетов» получить деньги на ремонт квартир в рамках «єВідновлення».

О нюансах возникшей юридической коллизии рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Здесь больше проблемы, например, когда прилетает в жилой дом. Наша ответственность – восстановить места общего пользования. Это тоже сметы, это тоже средства, а без этого люди не могут направиться на «єВідновлення». Есть такие процедурные моменты, которые мы коммуницируем прямо с Минфином, с профильными министерствами для того, чтобы проводить все эти платежи», — сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Отметим, в порядке предоставления компенсаций по программе «єВідновлення», утвержденном постановлением Кабмина, есть пункт, определяющий «отдельные категории объектов недвижимого имущества», на восстановление которых выдают компенсации. Касательно квартир в этом пункте сделали оговорку «квартиры (жилищные помещения) в многоквартирном доме (в случае, когда места общего пользования не повреждены, или в случае, когда такие места общего пользования были повреждены, но в дальнейшем были отремонтированы)». Юрист Алексей Каплунов в материале для Liga.net пояснил, к чему приводит такая формулировка: «Индивидуальная компенсация собственнику квартиры зависит от состояния общего имущества (всего дома). Законодательство прямо запрещает давать компенсацию на ремонт квартиры, если в доме повреждены места общего пользования (крыша, стены, подъезд) и они еще не отремонтированы или нет решения об их восстановлении за счет других источников. Это создает ситуацию, когда владелец квартиры с выбитыми окнами не может получить помощь, пока ОСМД или местные власти не найдут средства на ремонт крыши».