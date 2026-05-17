Потрапив у полон у 25, а повернувся у 29: звільнили героя оборони “Азовсталі”

З російського полону звільнили мешканця Зміївської громади Михайла Гарагатого. Він захищав “Азовсталь” у Маріуполі та перебував у російській неволі з 2022 року.

“Йому зараз лише 29. Коли у 2022 році Михайло потрапив у полон після оборони героїчної «Азовсталі», йому було всього 25. Молодий нацгвардієць пройшов через пекло російського полону — Оленівка, Старий Оскіл, Мордовія… Чотири довгих роки невідомості, болю і боротьби за життя”, – пише “Медійний Зміїв”.

Вдома в повернення Михайла не переставали вірити мама та сестра. І вони дочекалися: захисника “Азовсталі” звільнили під час нещодавнього етапу обміну у форматі тисяча на тисячу. Наразі чоловік проходить реабілітацію.

Нагадаємо, дев’ять мешканців Харківщини повернулися додому з російського полону під час обміну, що відбувся у п’ятницю, 15 травня. Загалом під час першого етапу обміну “тисяча на тисячу” вдалося звільнити 205 захисників України.