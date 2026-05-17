Потрапив у полон у 25, а повернувся у 29: звільнили героя оборони “Азовсталі”

Суспільство 17:48   17.05.2026
Оксана Горун
Фото: Медійний Зміїв

З російського полону звільнили мешканця Зміївської громади Михайла Гарагатого. Він захищав “Азовсталь” у Маріуполі та перебував у російській неволі з 2022 року.

“Йому зараз лише 29. Коли у 2022 році Михайло потрапив у полон після оборони героїчної «Азовсталі», йому було всього 25. Молодий нацгвардієць пройшов через пекло російського полону — Оленівка, Старий Оскіл, Мордовія… Чотири довгих роки невідомості, болю і боротьби за життя”, – пише “Медійний Зміїв”.

Вдома в повернення Михайла не переставали вірити мама та сестра. І вони дочекалися: захисника “Азовсталі” звільнили під час нещодавнього етапу обміну у форматі тисяча на тисячу. Наразі чоловік проходить реабілітацію.

Читайте також: "Прильоти" у Москві та області — Зеленський заявив про справедливість (відео)

Нагадаємо, дев’ять мешканців Харківщини повернулися додому з російського полону під час обміну, що відбувся у п’ятницю, 15 травня. Загалом під час першого етапу обміну “тисяча на тисячу” вдалося звільнити 205 захисників України.

17.05.2026, 17:48
Чотири атаки на Харківщині з початку доби зафіксував Генштаб ЗСУ
Чотири атаки на Харківщині з початку доби зафіксував Генштаб ЗСУ
17.05.2026, 16:24
Новини Харкова – головне за 17 травня: звільнення оборонця Азовсталі, удар КАБ
Новини Харкова – головне за 17 травня: звільнення оборонця Азовсталі, удар КАБ
17.05.2026, 18:19
Евакуація з Борової: куди виїжджають люди, розповів начальник ВА Тертишний
Евакуація з Борової: куди виїжджають люди, розповів начальник ВА Тертишний
17.05.2026, 15:11
"Прильоти" у Москві та області – Зеленський заявив про справедливість (відео)
“Прильоти” у Москві та області – Зеленський заявив про справедливість (відео)
17.05.2026, 12:57
Як просувається у РФ створення "буферної зони" на Харківщині: дані ДПСУ
Як просувається у РФ створення “буферної зони” на Харківщині: дані ДПСУ
17.05.2026, 14:00

20.05.2025
Сьогодні 20 травня: яке свято та день в історії
08.02.2024
Ще сотню захисників повернули в Україну з російського полону (фото, відео)
09.07.2023
Звільнення героїв: ISW заявив про “зрушення” у відносинах Туреччини та РФ
08.07.2023
Герої оборони “Азовсталі” повертаються з Туреччини до України – Зеленський
06.10.2022
Лауреатом премії фестивалю Kharkiv MeetDocs став “Останній день на Азовсталі”


  Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2026 в 17:48;

