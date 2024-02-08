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Ще сотню захисників повернули в Україну з російського полону (фото, відео)

Політика 20:52   08.02.2024
Олена Нагорна
Ще сотню захисників повернули в Україну з російського полону (фото, відео)

Сотню військових повернула Україна з російського полону у межах 51-го обміну.

Серед визволених – 49 воїнів Нацгвардії, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонівців, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Усі захисники – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (82 – Азовсталь), решта воювала на Донецькому та Луганському напрямках.

Щонайменше 28 звільнених мають поранення чи серйозні хвороби. Найстаршому 62 роки, наймолодшому – 20.


Фото, відео: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 20:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сотню військових повернула Україна з російського полону у межах 51-го обміну".