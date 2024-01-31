В Україну з полону РФ повернули 207 людей, серед них – оборонці Харківщини

З полону РФ вдалося повернути 207 людей — воїнів та цивільних. Про це вдень 31 січня повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Наші – вдома. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим», – написав голова держави.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що серед визволених українців – оборонці Маріуполя, військові, що були на «Азовсталі», острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках.

«Це другий великий обмін після тривалої перерви. І ми продовжуємо роботу та виконання задачі Президента – повернути всіх. Дякую родичам за терпіння і спільну роботу. Дякую кожному, хто дочекався та повернувся», – заявив Єрмак.