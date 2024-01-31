В Украину из плена РФ вернули 207 человек, среди них – защитники Харьковщины
Из плена РФ удалось вернуть 207 человек — воинов и гражданских. Об этом днем 31 января сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
«Наши – дома. Возвращаем, несмотря ни на что. Помним о каждом и каждой в плену. Должны вернуть всех. Работаем над этим», – написал глава государства.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что среди освобожденных украинцев — защитники Мариуполя, военные, которые находились на «Азовстале», острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях.
«Это второй большой обмен после длительного перерыва. И мы продолжаем работу и выполнение задачи Президента – вернуть всех. Спасибо родственникам за терпение и совместную работу. Спасибо каждому, кто дождался и вернулся», — заявил Ермак.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: військові, военные, ермак, Зеленский, плен, рф, Украина, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из плена РФ удалось вернуть 207 человек — воинов и гражданских. Об этом днем 31 января сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.".