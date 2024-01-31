В Украину из плена РФ вернули 207 человек, среди них – защитники Харьковщины

Из плена РФ удалось вернуть 207 человек — воинов и гражданских. Об этом днем 31 января сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Наши – дома. Возвращаем, несмотря ни на что. Помним о каждом и каждой в плену. Должны вернуть всех. Работаем над этим», – написал глава государства.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что среди освобожденных украинцев — защитники Мариуполя, военные, которые находились на «Азовстале», острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях.

«Это второй большой обмен после длительного перерыва. И мы продолжаем работу и выполнение задачи Президента – вернуть всех. Спасибо родственникам за терпение и совместную работу. Спасибо каждому, кто дождался и вернулся», — заявил Ермак.