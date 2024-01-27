«Весил 115, похудел на 45» — воин, защищавший Харьковщину, о пытках в плену

21 месяц военный пограничного Луганского отряда Александр Зарва пробыл в российском плену. Он попал туда, когда защищал Харьковщину. О пытках, издевательствах, еде, которую невозможно есть и о том, что помогало ему держаться, воин откровенно рассказал в интервью, которое опубликовали в ГПСУ.

Александр Зарва работал на заводе литейных металлов, когда получил повестку. Это было в 2015 году. С тех пор – в пограничной службе.

«15 февраля 2022 года выехал в командировку в Лантратовку (ред. – Луганская область). С 23 на 24 полетели вертолеты и началось полноценное вторжение. Оттуда стали отступать, выводить войска. И мы отправились в направлении Харькова, это населенный пункт Боровая. И там мы держали оборону, потом попали в кольцо. Перед этим развалили их колонну. Сказали нам выходить, не получилось выйти. И мы уехали легковым автомобилем, со мной было три мальчика, и нас расстреляли и взяли в плен», — вспоминает воин.

И, добавляет: его и других пленников россияне связали, глаза замотали и перевезли через границу. Там их увезли в лагерь для военнопленных. Сначала допросили, а затем оккупанты решили «оказать медицинскую помощь». У Зарвы было осколочное ранение, ему без анестезии провели хирургическое вмешательство. Там он пробыл до 25 апреля. Затем его увезли в СИЗО и там началось самое страшное, отметил воин.

«Били, издевались, унижали. Я еще не видел такого зверства к людям. Они и собак на нас травили, и избивали. Невыносимая пытка была. Кормили шелухами, из-под картофеля. Мы не успевали есть потому, что было очень горячо. А если не успеваешь съесть, они выводили из камеры, избивали. Мы ели хлеб и воду», – рассказал пограничник.

1 октября воина перевезли в тюрьму. Там тоже постоянно избивали, говорит Зарва.

«Первые 2,5 месяца подъем в 6 утра. Пели гимн, садиться нам не разрешали. Мы 16 часов стояли. Стоя принимали еду. На отбои ночью могли поднять, вывезти, отлупить и обратно. Попав в плен, я весил 115 кг, а буквально за несколько месяцев похудел на 45 кг. Ни одного целого ребра нет, ни с одной, ни с другой стороны. Но, слава Богу, все зажило», — говорит военный.

Затем украинским пленным россияне начали выдавать книги, где прославлялись Ленин, Сталин. Также оккупанты говорили воинам, что «почти всю Украину захватили».

«Что было тяжелее всего? Это ожидание. Ожидание, когда тебя обменяют. Терпение, терпение главное было. Молились, общались между собой. Потому что сначала боялись общаться на украинском языке, а потом уже начали общаться в камерах на украинском. Получали за это, но ничего страшного», — вспоминает Зарва.

О том, что его обменивают, он догадался самостоятельно. Россияне сказали только: «с вещами на выход». Ехали к границе Украины пленные в мешках на голове, обменяли их в Сумской области.

«Первое, что я вышел, я увидел, там ребята по форме стояли, я говорю, ребята, дайте закурить. Я сразу закурил. Набросили на меня флаг, мы начали петь гимн Украины. А потом когда дали телефон здесь, то я уже позвонил другу, потому что только его номер вспомнил. Говорю: «найди мне маму», – рассказывает воин.

Он отметил, что еще некоторое время не мог прийти в себя. А потом уже когда начал общаться с родными, друзьями, начал понимать, что дома и самое страшное позади.

«Но надо идти дальше служить, службу не нужно покидать, потому что если я брошу, второй, третий бросит, кто будет защищать? Никто не будет. Надо стоять до конца. Мы непобедимы», — заявил пограничник.