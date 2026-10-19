На Харьковщине пограничники взяли в плен оккупанта с помощью дрона 📹

На Южно-Слобожанском направлении военнослужащий РФ сдался в плен под контролем дрона с громкоговорителем.

Как сообщили в ГПСУ, во время боевой работы совместный экипаж «Стрикс» и пограничной комендатуры быстрого реагирования обнаружил малую пехотную группу противника и нанес по ней поражение.

«После этого один из российских военнослужащих принял единственное правильное решение — прекратить сопротивление и сдаться в плен, сохранив себе жизнь. Пограничный дрон сопутствовал его до украинских позиций. Весь маршрут оставался под пристальным контролем операторов», — рассказали в ГПСУ.

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Напомним, раненого украинского военнослужащего эвакуировали с позиции дроном на Купянском направлении. В 92 ОШБР это событие назвали историческим. Детальнее об операции здесь.