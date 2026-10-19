Live
  • Пн 19.10.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.5

На Харьковщине пограничники взяли в плен оккупанта с помощью дрона 📹

Фронт 14:17   19.10.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
На Харьковщине пограничники взяли в плен оккупанта с помощью дрона 📹 Фото: ГПСУ

На Южно-Слобожанском направлении военнослужащий РФ сдался в плен под контролем дрона с громкоговорителем.

Как сообщили в ГПСУ, во время боевой работы совместный экипаж «Стрикс» и пограничной комендатуры быстрого реагирования обнаружил малую пехотную группу противника и нанес по ней поражение.

«После этого один из российских военнослужащих принял единственное правильное решение — прекратить сопротивление и сдаться в плен, сохранив себе жизнь. Пограничный дрон сопутствовал его до украинских позиций. Весь маршрут оставался под пристальным контролем операторов», — рассказали в ГПСУ.

Напомним, раненого украинского военнослужащего эвакуировали с позиции дроном на Купянском направлении. В 92 ОШБР это событие назвали историческим. Детальнее об операции здесь.

Читайте также: 27 ракет и более 700 БпЛА атаковали Харьковщину на прошлой неделе: последствия

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 19 октября: атаки за неделю, историческая эвакуация
Новости Харькова — главное 19 октября: атаки за неделю, историческая эвакуация
19.10.2026, 14:00
Дрон РФ влетел в крышу многоэтажки на Салтовке: подробности от Терехова
Дрон РФ влетел в крышу многоэтажки на Салтовке: подробности от Терехова
18.10.2026, 23:31
Массированный обстрел продолжается больше суток: часть Лозовщины – без света
Массированный обстрел продолжается больше суток: часть Лозовщины – без света
19.10.2026, 10:33
«Войдет в историю»: раненого воина эвакуировали дроном на Харьковщине (видео)
«Войдет в историю»: раненого воина эвакуировали дроном на Харьковщине (видео)
19.10.2026, 13:12
Супермаркеты и заведения в Харькове: растет ли их количество – данные мэрии
Супермаркеты и заведения в Харькове: растет ли их количество – данные мэрии
19.10.2026, 11:10
Залужный: Украине нужны физики, математики и химики, в России их обучают в разы больше
Залужный: Украине нужны физики, математики и химики, в России их обучают в разы больше
19.10.2026, 14:43

Новости по теме:

19.10.2026
27 ракет и более 700 БпЛА атаковали Харьковщину на прошлой неделе: последствия
19.10.2026
«Войдет в историю»: раненого воина эвакуировали дроном на Харьковщине (видео)
19.10.2026
В прокуратуре показали последствия «прилетов» в регионе: шестеро пострадавших
19.10.2026
Синегубов: двое детей пострадали из-за обстрелов РФ, били ракетами и БпЛА
19.10.2026
Бои на севере несколько утихли: где пытался прорваться враг, сообщил Генштаб


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине пограничники взяли в плен оккупанта с помощью дрона 📹», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 14:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении военнослужащий РФ сдался в плен под контролем дрона с громкоговорителем.".