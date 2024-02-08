Еще сотню защитников вернули в Украину из российского плена (фото, видео)
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Сотню военных вернула Украина из российского плена в рамках 51-го обмена.
Среди освобожденных — 49 воинов Нацгвардии, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 теробороновцев, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Все защитники — рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (82 — Азовсталь), остальные воевали на Донецком и Луганском направлениях.
По меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему 62 года, самому младшему — 20.
Фото, видео: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
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- Категории: Политика, Украина; Теги: Азовсталь, військові, военные, защитники, обмен, пленные, Украина;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 20:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотню военных вернула Украина из российского плена в рамках 51-го обмена.".