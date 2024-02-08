Еще сотню защитников вернули в Украину из российского плена (фото, видео)

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Сотню военных вернула Украина из российского плена в рамках 51-го обмена.

Среди освобожденных — 49 воинов Нацгвардии, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 теробороновцев, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Все защитники — рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (82 — Азовсталь), остальные воевали на Донецком и Луганском направлениях.

По меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему 62 года, самому младшему — 20.



Фото, видео: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными