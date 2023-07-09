Звільнення героїв: ISW заявив про “зрушення” у відносинах Туреччини та РФ
Повернення додому героїв оборони “Азовсталі” разом із заявами президента Туреччини Ердогана про членство України в НАТО свідчать про зміни, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).
“Зеленський повернувся в Україну з Туреччини із п’ятьма українськими командирами, які брали участь в обороні металургійного комбінату “Азовсталь”у Маріуполі Донецької області. Щодо них раніше домовилися Україна, Росія та Туреччина, що вони залишаться в Туреччині до кінця війни. Пєсков (прессекретар Путіна – Ред.) заявив, що й Україна, і Туреччина порушили угоди, повернувши Україні п’ятьох командирів, і натякнув, що Захід змусив Туреччину звільнити командувачів через передбачувані “невдачі України у війні”. Російські військові блогери критикували російський уряд, питаючи, чому Росія дозволяє військовополоненим проживати в третій країні, яка не симпатизує Росії, і чому російський уряд обмінює захисників Азовського металургійного комбінату на колишнього українського політика та союзника Кремля Віктора Медведчука. Заяви Ердогана про заявку України на членство в НАТО на додаток до звільнення захисників “Азовсталі” є помітним зрушенням у відносинах Росії та Туреччини, хоча глибина та сталість очевидної підтримки Ердоганом України наразі неясні”, – проаналізували останні події аналітики ISW
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Заяву про те, що Україна “заслуговує на членство в НАТО” Реджеп Тайїп Ердоган зробив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Стамбулі 8 липня. Крім того, президент Туреччини наголосив на підтримці Туреччиною продовження зернової угоди. Він також заявив, що обговорить обмін військовополоненими з президентом РФ Путіним під час візиту до Туреччини. Пєсков у відповідь на дії Ердогана прокоментував, що дату зустрічі кремлівського диктатора з президентом Туреччини поки що не підтверджено.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 17:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повернення додому героїв оборони “Азовсталі” разом із заявами президента Туреччини Ердогана про членство України в НАТО свідчать про зміни, вважають в Інституті вивчення війни (ISW)".