Герої оборони “Азовсталі” повертаються з Туреччини до України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що додому повертаються командири оборони “Азовсталі”, яких утримували в Туреччині за домовленостями з РФ.

“Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні!” – написав Зеленський у телеграмі.

Президент опублікував відео, на якому він уже перебуває у літаку разом із захисниками “Азовсталі”.

Нагадаємо, командирів героїчної оборони Маріуполя та “Азовсталі” звільнили з російського полону під час масштабного обміну 22 вересня 2022 року. Тоді за українських воїнів РФ віддали зрадника Віктора Медведчука. Однак Президент України Володимир Зеленський тоді повідомив, що п’ятеро звільнених до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана. Ця умова стосувалася командира полку Національної гвардії “Азов” Дениса Прокопенка (“Редіса”), його заступника Святослава Паламара (“Калини”), в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (“Волини”), старшого офіцера “Азова” Олега Хоменка та командира 12-ї бригади НГУ Денис Шлеги.