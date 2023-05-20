Сьогодні 20 травня: яке свято та день в історії

20 травня рік тому останні захисники Маріуполя вийшли з “Азовсталі”, розпочалася російська окупація міста. У 2019 році цього дня відбулася інавгурація Президента України Володимира Зеленського. 20 травня у різні роки “народилися” джинси, було відкрито морський шлях до Індії, а також вперше виписали штраф за перевищення швидкості.

Свята та пам’ятні дати 20 травня

20 травня – День банківських працівників України.

До цього року в Україні 20 травня відзначали День Європи. З 2023-го, згідно з указом Президента України, День Європи українці святкують разом з усіма країнами ЄС – 9 травня.

У світі – Всесвітній день метрології, Всесвітній день травматолога та Всесвітній день бджіл.

У Європі 20 травня – Європейський день моря.

20 травня в історії

20 травня 1498 року – португальський мореплавець Васко да Гама першим досяг берегів Індії, відкривши морський шлях до неї – навколо мису Доброї Надії.

Ідея прокласти шлях до Індії морем давно не давала спокою європейцям. Адже популярні індійські товари – прянощі, шовк, слонова кістка – ставали дорогими при переміщенні сушею через високе мито арабських країн. Морські країни Європи (і насамперед – Іспанія та Португалія) намагалися відкрити “обхідний” шлях. Португальцям це вдалося першим. На початку експедиція Бартоломеу Діаша досягла Мису Доброї Надії на півдні Африки. Однак далі його офіцери плисти відмовилися, і кораблі повернулися до Португалії.

Наступну місію король Мануел I доручив Васко да Гама. І він не підвів. Його експедиція із чотирьох кораблів вирушила з Португалії 9 липня 1497 року. І 20 травня 1498 року да Гама зійшов на берег у Калікуті (сучасне Кожикоде) в південній Індії. Якщо з морською місією та Гама впорався, то торговельні відносини з індійцями не склалися. Європейські товари продавалися погано, виникали суперечки щодо мит. У результаті мореплавець залишив Калікут 29 серпня. Зворотна подорож була набагато важчою – через сезон мусонів. Від команди залишилося лише 55 моряків, а кораблів – два з чотирьох. У Лісабон да Гама повернувся через рік після відплиття з Індії. Попри не особливо успішні переговори з індійцями, та Гама все ж таки привіз із собою спеції, які продали з величезним прибутком – виторг від їх продажів у 60 разів перевищував витрати на експедицію.

20 травня 1873 року Леві Страусс отримав патент на штани з металевими заклепками на кишенях. То була вже остаточна версія джинсів.

Їхні попередники виникли як товар сім’ї Страусса мало не випадково. Брати Страусс (до еміграції до США – Штраус) займалися торгівлею тканинами у Нью-Йорку. Леві був наймолодшим і приїхав до Штатів останнім. Він працював комівояжером, торгуючи галантереєю та інструментами. 1853 року Леві привіз товар своїх братів до епіцентру “золотої лихоманки” – до Сан-Франциско. Весь товар розкупили з корабля ще до заходу в порт. Залишилася лише парусина. Тоді заповзятливий Леві замовив у кравця штани з цієї тканини. І штани “розлетілися” як гарячі пиріжки. Побачивши такий шалений успіх простого товару Леві Страусс заснував фірму “Levi Strauss & Co” і почав замовляти пошиття штанів – вже не з парусини, а з м’якшої французької тканини, яку називали “денім” (тобто з міста Нім, де цю тканину виготовляли). Додавши металеві заклепки на штани та куртки, які теж почали відшивати, Леві запатентував цей швацький винахід. Так він створив універсальний одяг на віки – джинси. Лише за перший рік продажів Леві Страусс продав 21 тисячу пар штанів і курток. Коли він помер у віці 73 років, його спадщина була оцінена у суму близько 6 млн доларів. Бізнес Страусса дістався його племінникам, адже він ніколи не був одружений і не мав дітей.

20 травня 1879 року народився майбутній державний діяч УНР Борис Мартос.

Він був організатором українського кооперативного руху. У першому уряді УНР – Генеральним секретарем земельних справ, а за Директорії – міністром продовольчих справ та фінансів, а також главою уряду. На цій посаді став одним із “батьків” української гривні. З 1920 року жив на еміграції – у Німеччині, Чехословаччині, США. Помер на 98-му році життя, похований у США.

20 травня 1899 року поліціянти вперше виписали штраф водію за перевищення швидкості. Що характерно – водієм-порушником уже на той час був таксист. А “мчав” він так, що його наздогнали копи на велосипедах. Це сталося у Нью-Йорку, де на той момент дозволена швидкість була 15 км/год. А “лихач” “летів” 20 км/год. Так порушник Джекоб Герман і увійшов до історії.

20 травня 1961 року радянського дисидента, юриста Левка Лук’яненка засудили до страти. Пізніше вирок замінили на 15 років ув’язнення.

Лук’яненко та кілька його товаришів проходили у справі за створення Української робітничо-селянської спілки. Це була перша підпільна організація в Україні у післявоєнний період. При цьому від її перших організаційних зборів до вироку учасникам минуло лише пів року. Адже вже на цих зборах у вузькому колі (загалом близько 10 осіб) ніби однодумців одразу виявився стукач.

Ідея УРСС полягала у проведенні ненасильницької боротьби за суспільні права в Україні – зокрема національні та культурні. А подальша мета – боротьба за самостійність України. Уже на початку 1961 року (збори були в листопаді 1960-го) Левка Лук’яненка та інших членів спілки заарештував КДБ. Левко Лук’яненко після відбуття 15-річного терміну переконань не змінив. Тож був засуджений ще раз – 1977-го. У в’язниці та на засланні він провів 25 років життя. Але зміг взяти вирішальну участь у проголошенні незалежності України. Він є співавтором Декларації про державний суверенітет України та автором Акту проголошення незалежності України. У незалежній Україні один із найвідоміших дисидентів був народним депутатом чотирьох скликань. Він – Герой України.

20 травня 2005 року українська документальна короткометражка отримала “Золоту пальмову гілку” на Каннському кінофестивалі. Першою українською стрічкою – переможницею Каннського кінофестивалю стала робота режисера Ігоря Стрембіцького “Подорожні”. Фільм знімали у київському Будинку ветеранів, де доживають свій вік самотні актори, а також психоневрологічному диспансері.

20 травня 2009 року ФК “Шахтар” (Донецьк) здобув Кубок УЄФА. Команда перемогла у фінальному матчі “Вердер” із Бремена з рахунком 2:1. Голи забили Андріану та Жадсон. Цей кубок УЄФА став знаковим, останнім в історії. З наступного року турнір отримав назву Ліга Європи УЄФА.

20 травня 2019 року відбулася інавгурація Президента України Володимира Зеленського. Того ж дня він із трибуни Верховної Ради проголосив своє перше рішення – про розпуск парламенту.

20 травня 2022 року останні захисники залишили територію заводу “Азовсталь” у Маріуполі. За різними даними, із заводу цього дня вийшло близько 500 захисників. Серед останніх, хто залишив фортецю – командир “Азова” Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар (Калина) та майор морпіхів Сергій Волинський (Волина). На цьому закінчилася героїчна оборона Маріуполя, яка тривала 86 днів, у тому числі 82 – у повному оточенні. З цього дня Маріуполь перебуває під російською окупацією.

Церковне свято 20 травня

20 травня християни вшановують мученика Акакiя. Він жив у III столітті, народився в Каппадокії та був сотником Мартісійського полку. Коли за наказом імператора Максиміана почалося гоніння на християн, командир полку Фірм почав по черзі допитувати своїх воїнів про віру. Тоді Акакій заявив, що він християнин. Фірм послав його до вищого воєначальника Вівіана. Вівіан піддав святого тортурам, а потім закував у кайдани та кинув до в’язниці. Згодом Акакія разом з іншими в’язнями повели до Візантії до правителя. Дорога була дуже важкою, в’язні дійшли ледь живими. Проте чудесним чином рани святого Акакія зцілилися. Вівіан відіслав його до правителя Флаккіна з листом. Але, прочитавши листа, Флаккін обурився, що Вівіан так довго і жорстоко мучив воїна, що мав почесне звання центуріона, і наказав негайно обезголовити мученика. Це сталося 303 року.

Народні прикмети

Дощ 20 травня – до теплого вересня.

Велика кількість мурах – до спекотних днів.

Якщо від самого ранку гудуть бджоли — пізніше буде гроза.

Що не можна робити 20 травня

Не бажано користуватися вогнем та гострими предметами (або ж робити це дуже обережно).

Не можна займатися рукоділлям.