Сегодня 20 мая: какой праздник и день в истории

20 мая год назад последние защитники Мариуполя вышли из «Азовстали», началась российская оккупация города. В 2019 году в этот день состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая в разные годы «родились» джинсы, был открыт морской путь в Индию, а также впервые выписали штраф за превышение скорости.

Праздники и памятные даты 20 мая

20 мая – День банковских работников Украины.

До этого в Украине 20 мая отмечали День Европы. С 2023-го, согласно указу Президента Украины, День Европы украинцы празднуют вместе со всеми странами ЕС – 9 мая.

В мире – Всемирный день метрологии, Всемирный день травматолога и Всемирный день пчел.

В Европе 20 мая – Европейский день моря.

20 мая в истории

20 мая 1498 года — португальский мореплаватель Васко да Гама первым достиг берегов Индии, открыв морской путь к ней — вокруг мыса Доброй Надежды.

Идея проложить путь в Индию по морю давно не давала покоя европейцам. Ведь популярные индийские товары – пряности, шелк, слоновая кость – становились дорогими при перемещении по суше из-за высокой пошлины арабских стран. Морские страны Европы (и в первую очередь – Испания и Португалия) пытались открыть «обходной» путь. Португальцам это удалось первым. В начале экспедиция Бартоломеу Диаша достигла Мыса Доброй Надежды на юге Африки. Однако дальше его офицеры плыть отказались, и корабли вернулись в Португалию.

Следующую миссию король Мануэл I поручил Васко да Гама. И он не подвел. Его экспедиция из четырех кораблей отправилась из Португалии 9 июля 1497 года. И 20 мая 1498 года да Гама сошел на берег в Каликуте (современное Кожикоде) в южной Индии. Если с морской миссией да Гама справился, то торговые отношения с индийцами не сложились. Европейские товары продавались плохо, возникали споры по поводу пошлин. В результате мореплаватель покинул Каликут 29 августа. Обратное путешествие было намного тяжелее – из-за сезона муссонов. От команды осталось всего 55 моряков, а кораблей – два из четырех. В Лиссабон да Гама вернулся спустя год после отплытия из Индии. Несмотря на не особо успешные переговоры с индийцами, да Гама все же привез с собой специи, которые продали с огромной прибылью – выручка от их продаж в 60 раз превышала расходы на экспедицию.

20 мая 1873 года Леви Страусс получил патент на штаны с металлическими заклепками на карманах. Это была уже окончательная версия джинсов.

Их предшественники возникли как товар семьи Страусса чуть ли не случайно. Братья Страусс (до эмиграции в США – Штраус) занимались торговлей тканями в Нью-Йорке. Леви был самым молодым и приехал в Штаты последним. Он работал коммивояжером, торгуя галантереей и инструментами. В 1853 году Леви привез товар своих братьев в эпицентр «золотой лихорадки» – в Сан-Франциско. Весь товар раскупили с корабля еще до захода в порт. Осталась только парусина. Тогда предприимчивый Леви заказал у портного штаны из этой ткани. И штаны «разлетелись» как горячие пирожки. Увидев такой безумный успех простого товара Леви Страусс основал фирму «Levi Strauss & Co» и начал заказывать пошив штанов – уже не из парусины, а из более мягкой французской ткани, которую называли «деним» (т.е. из города Ним, где эту ткань производили). Добавив металлические заклепки на штаны и куртки, которые тоже начали отшивать, Леви запатентовал это швейное изобретение. Так он создал универсальную одежду на века – джинсы. Только в первый год продаж Леви Страусс продал 21 тысячу пар штанов и курток. Когда он умер в возрасте 73 лет, его наследство было оценено в сумму около 6 млн долларов. Бизнес Страусса достался его племянникам, ведь он никогда не был женат и не имел детей.

20 мая 1879 года родился будущий государственный деятель УНР Борис Мартос.

Он был организатором украинского кооперативного движения. В первом правительстве УНР – Генеральным секретарем земельных дел, а при Директории – министром продовольственных дел и финансов, а также главой правительства. В этой должности стал одним из «отцов» украинской гривны. С 1920 года жил в эмиграции – в Германии, Чехословакии, США. Умер на 98-м году жизни, похоронен в США.

20 мая 1899 года полицейские впервые выписали штраф водителю за превышение скорости. Что характерно – водителем-нарушителем уже в то время был таксист. А «мчался» он так, что его догнали копы на велосипедах. Это произошло в Нью-Йорке, где на тот момент разрешенная скорость была 15 км/ч. А «лихач» «летел» 20 км/ч. Так нарушитель Джекоб Герман и вошел в историю.

20 мая 1961 года советского диссидента, юриста Левко Лукьяненко приговорили к смертной казни. Позже приговор заменили на 15 лет заключения.

Лукьяненко и несколько его товарищей проходили по делу за создание Украинского рабоче-крестьянского союза. Это была первая подпольная организация в Украине в послевоенный период. При этом от ее первого организационного собрания до приговора участникам прошло всего полгода. Ведь уже на этом собрании в узком кругу (всего около 10 человек) будто единомышленников сразу оказался стукач.

Идея УРКС заключалась в проведении ненасильственной борьбы за общественные права в Украине – в том числе национальные и культурные. А дальнейшая цель – борьба за самостоятельность Украины. Уже в начале 1961 года (собрание было в ноябре 1960-го) Левко Лукьяненко и других членов союза арестовал КГБ. Левко Лукьяненко после отбытия 15-летнего срока убеждений не изменил. Так что был осужден еще раз – в 1977-м. В тюрьме и в ссылке он провел 25 лет жизни. Но смог принять решающее участие в провозглашении независимости Украины. Он является соавтором Декларации о государственном суверенитете Украины и автором Акта провозглашения независимости Украины. В независимой Украине один из известнейших диссидентов был народным депутатом четырех созывов. Он – Герой Украины.

20 мая 2005 года украинская документальная короткометражка получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Первой украинской лентой – победителем Каннского кинофестиваля стала работа режиссера Игоря Стрембицкого «Подорожні». Фильм снимали в киевском Доме ветеранов, где доживают свой век одинокие актеры, а также психоневрологическом диспансере.

20 мая 2009 года ФК «Шахтер» (Донецк) получил Кубок УЕФА. Команда победила в финальном матче «Вердер» из Бремена со счетом 2:1. Голы забили Андриану и Жадсон. Этот кубок УЕФА стал знаковым – последним в истории. Со следующего года турнир получил название Лига Европы УЕФА.

20 мая 2019 года состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского. В тот же день он с трибуны Верховной Рады провозгласил свое первое решение – о роспуске парламента.

20 мая 2022 года последние защитники покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. По разным данным, с завода в этот день вышло около 500 защитников. Среди последних, кто покинул крепость, – командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламарь (Калина) и майор морпехов Сергей Волынский (Волына). На этом закончилась героическая оборона Мариуполя, которая длилась 86 дней, в том числе 82 – в полном окружении. С этого дня Мариуполь находится под российской оккупацией.

Церковный праздник 20 мая

20 мая христиане чествуют мученика Акакия. Он жил в III веке, родился в Каппадокии и был сотником Мартисийского полка. Когда по приказу императора Максимиана начались гонения на христиан, командир полка Фирм начал поочередно допрашивать своих воинов о вере. Тогда Акакий заявил, что он христианин. Фирм послал его к высшему военачальнику Вивиану. Вивиан подверг святого пыткам, а затем заковал в кандалы и бросил в тюрьму. Впоследствии Акакия вместе с другими заключенными повели в Византию к правителю. Дорога была очень тяжелая, заключенные дошли едва живыми. Однако чудесным образом раны святого Акакия исцелились. Вивиан отослал его к правителю Флакину с письмом. Но, прочтя письмо, Флакин возмутился, что Вивиан так долго и жестоко мучил воина, который имел почетное звание центуриона, и приказал немедленно обезглавить мученика. Это произошло в 303 году.

Народные приметы

Дождь 20 мая – к теплому сентябрю.

Большое количество муравьев – к жарким дням.

Если с самого утра гудят пчелы – позже будет гроза.

Что нельзя делать 20 мая

Не желательно пользоваться огнем и острыми предметами (или делать это очень осторожно).

Нельзя заниматься рукоделием.