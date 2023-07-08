Герои обороны «Азовстали» возвращаются из Турции в Украину — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что домой возвращаются командиры обороны «Азовстали», которых содержали в Турции по договоренностям с РФ.

«Возвращаемся домой из Турции и возвращаемся домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными. Слава Украине!» — написал Зеленский в telegram.

Президент опубликовал видео, на котором он уже находится в самолете вместе с защитниками «Азовстали».

Напомним, командиров героической обороны Мариуполя и «Азовстали» освободили из российского плена во время масштабного обмена 22 сентября 2022 года. Тогда за украинских воинов РФ отдали изменника Виктора Медведчука. Однако Президент Украины Владимир Зеленский тогда сообщил, что пятеро освобожденных будут до конца войны находиться в Турции под протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Это условие касалось командира полка Национальной гвардии «Азов» Дениса Прокопенко («Редиса»), его заместителя Святослава Паламара («Калины»), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского («Волыны»), старшего офицера «Азова» Олега Хоменко и командира 12-й бригады НГУ Денис Шлеги.