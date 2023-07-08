Live
  • Суббота 08.07.2023
    • Харьков
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Герои обороны «Азовстали» возвращаются из Турции в Украину — Зеленский

Мир 16:29   08.07.2023
Оксана Горун
Герои обороны «Азовстали» возвращаются из Турции в Украину — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что домой возвращаются командиры обороны «Азовстали», которых содержали в Турции по договоренностям с РФ.

«Возвращаемся домой из Турции и возвращаемся домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными. Слава Украине!» — написал Зеленский в telegram.

Президент опубликовал видео, на котором он уже находится в самолете вместе с защитниками «Азовстали».

Напомним, командиров героической обороны Мариуполя и «Азовстали» освободили из российского плена во время масштабного обмена 22 сентября 2022 года. Тогда за украинских воинов РФ отдали изменника Виктора Медведчука. Однако Президент Украины Владимир Зеленский тогда сообщил, что пятеро освобожденных будут до конца войны находиться в Турции под протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Это условие касалось командира полка Национальной гвардии «Азов» Дениса Прокопенко («Редиса»), его заместителя Святослава Паламара («Калины»), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского («Волыны»), старшего офицера «Азова» Олега Хоменко и командира 12-й бригады НГУ Денис Шлеги.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Россияне направили почти всю восточную группировку войск на юг Украины — ISW
Россияне направили почти всю восточную группировку войск на юг Украины — ISW
08.07.2023
ВСУ уже в двух километрах от главной линии обороны РФ на юге — Машовец (карты)
ВСУ уже в двух километрах от главной линии обороны РФ на юге — Машовец (карты)
07.07.2023
Авиационный удар по Ольшанам на Харьковщине нанесли россияне – Генштаб ВСУ
Авиационный удар по Ольшанам на Харьковщине нанесли россияне – Генштаб ВСУ
07.07.2023
Резников заявил, что задачу надежной защиты неба в Харькове решают
Резников заявил, что задачу надежной защиты неба в Харькове решают
08.07.2023
Пес Патрон попал под удар РСЗО на Харьковщине
Пес Патрон попал под удар РСЗО на Харьковщине
08.07.2023
ISW заявил о тактически значимых успехах ВСУ
ISW заявил о тактически значимых успехах ВСУ
08.07.2023

Новости по теме:

11:57
Вернуть территории, детей и пленных — Зеленский о победе
15:32
Флаг с подписью Зеленского харьковский альпинист установил на Аляске (фото)
11:08
Терехов о выступлении Зеленского: Харьков — форпост демократии Европы (видео)
09:32
Зеленский вручил награду воину харьковской 92 ОМБр (фото)
20:01
Человек из Кремля очень боится и прячется — Зеленский заговорил по-русски

  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Герои обороны «Азовстали» возвращаются из Турции в Украину — Зеленский»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 16:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что домой возвращаются командиры обороны «Азовстали», которых содержали в Турции по договоренностям с РФ".