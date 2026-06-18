Головні цілі – Київ, Харків. Скільки БпЛА і ракет запустила РФ у травні – НАТО
Лише у травні армія РФ запустила близько 8150 дронів та 211 ракет по Україні, повідомив високопосадовець НАТО під час спілкування із журналістами, пише “Європейська правда”.
“Київ залишався головною ціллю разом із Харковом. Росія запускає більші й щільніші комплекси дронів одночасно з кількох напрямків”, – сказав він.
За словами посадовця, з усіх російських цілей, випущених у травні, приблизно 55% ракет і 90% БпЛА було перехоплено, або “вони з інших причин не досягли своїх цілей”. Однак, за даними НАТО, Україна “перехопила лише 17% балістичних ракет”.
Він зазначив, що Україна й надалі зіштовхується зі значними труднощами, особливо у сфері протиповітряної оборони.
Нагадаємо, за останній тиждень ворожі удари зафіксували у всіх районах Харкова, найбільше обстрілів припало на Холодногірський, повідомляв начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар. За його даними, окупанти обстріляли місто 56 разів. Чотири удари – балістичними ракетами «Іскандер-М», 51 БпЛА, один FPV-дрон. Постраждало 126 об’єктів. Найфатальнішим ударом Токар назвав смертельний «приліт» по рятувальниках вночі 15 червня.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 12:07;