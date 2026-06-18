Главные цели – Киев и Харьков. Сколько БпЛА и ракет запустила РФ в мае — НАТО

Только в мае армия РФ запустила около 8150 дронов и 211 ракет по Украине, сообщил чиновник НАТО во время общения с журналистами, пишет “Европейская правда”.

«Киев оставался главной целью вместе с Харьковом. Россия запускает большие и более плотные комплексы дронов одновременно по нескольким направлениям», — сказал он.

По словам чиновника, со всех российских целей, выпущенным в мае, примерно 55% ракет и 90% БпЛА было перехвачено, или «они по другим причинам не достигли своих целей». Однако, по данным НАТО, Украина «перехватила всего 17% баллистических ракет».

Он отметил, что Украина и дальше сталкивается со значительными трудностями, особенно в сфере противовоздушной обороны.

Напомним, за последнюю неделю вражеские удары зафиксировали во всех районах Харькова, больше обстрелов пришлось на Холодногорский, сообщал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь. По его данным, оккупанты обстреляли город 56 раз. Четыре удара – баллистическими ракетами «Искандер-М», 51 БпЛА, один FPV-дрон. Пострадали 126 объектов. Самым фатальным ударом Токарь назвал смертельный «прилет» по спасателям ночью 15 июня.