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Удар по спасателям в Харькове: шестеро ГСЧСников в больнице, подробности НПУ

Общество 16:16   16.06.2026
Виктория Яковенко
Удар по спасателям в Харькове: шестеро ГСЧСников в больнице, подробности НПУ Скриншот

За последнюю неделю вражеские удары зафиксировали во всех районах Харькова, больше всего обстрелов пришлось на Холодногорский, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія».

«Было зафиксировано за последнюю неделю 56 ударов. Четыре удара баллистическими ракетами «Искандер-М», 51 БпЛА, один FPV-дрон. Пострадали 126 объектов. Мы четко разделяем, что враг бьет по жилой застройке, а также по промышленности гражданской и критической инфраструктуре. Больше всего страдает железная дорога – сортировочные станции «Основа» и «Харьков Главный». Враг прицельно бьет по вагонам, тепловозам», – отметил Токарь.

Самым фатальным ударом он назвал смертельный «прилет» по спасателям ночью 15 июня. Они ликвидировали последствия удара БпЛА в Холодногорском районе.

«На месте сразу погибли пять человек, еще шесть работников экстренных служб ГСЧС сейчас находятся в лечебных учреждениях с разными степенями тяжести. Есть травматическая ампутация одной из работниц. Проведены обследование всех обломков и констатируем, что баллистичные ракеты были с осколочно-фугасной боевой частью. Именно поэтому они нанесли большие разрушения», — подчеркнул Токарь.

Он добавил, что с начала года зафиксировали уже 16 коварных повторных ударов со стороны РФ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 16:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последнюю неделю вражеские удары зафиксировали во всех районах Харькова, больше всего обстрелов пришлось на Холодногорский".