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Утренняя атака БпЛА на Харьков: произошло несколько пожаров (фото)

Происшествия 12:54   16.06.2026
Виктория Яковенко
Утренняя атака БпЛА на Харьков: произошло несколько пожаров (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ГУ ГСЧС в Харьковской области информируют о последствиях атаки вражеских беспилотников на город утром 16 июня.

По данным спасателей, в результате попадания по территории гражданского предприятия в Холодногорском районе возник пожар.

Кроме того, в Основянском районе горела трава на открытой территории. Отмечается, что спасатели уже потушили все пожары.

Также в Киевском районе города зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА на территории церкви и во дворе вблизи многоэтажки. Возгорания не было. Поврежден автомобиль.

Также в ГСЧС информируют о четырех пострадавших.

удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, около 10:40 в Харькове раздавались взрывы. Город атаковали вражеские БпЛА. По данным мэра Игоря Терехова, попадание зафиксировали в двух районах Харькова. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в Холодногорском районе оккупанты ударили по гражданскому предприятию, в Киевском — падение вражеских дронов зафиксировали во дворе многоэтажки и на территории церкви. Было известно о трех пострадавших.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 12:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС в Харьковской области информируют о последствиях атаки вражеских беспилотников на город утром 16 июня.".