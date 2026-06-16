Утренняя атака БпЛА на Харьков: произошло несколько пожаров (фото)

В ГУ ГСЧС в Харьковской области информируют о последствиях атаки вражеских беспилотников на город утром 16 июня.

По данным спасателей, в результате попадания по территории гражданского предприятия в Холодногорском районе возник пожар.

Кроме того, в Основянском районе горела трава на открытой территории. Отмечается, что спасатели уже потушили все пожары.

Также в Киевском районе города зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА на территории церкви и во дворе вблизи многоэтажки. Возгорания не было. Поврежден автомобиль.

Также в ГСЧС информируют о четырех пострадавших.

Напомним, около 10:40 в Харькове раздавались взрывы. Город атаковали вражеские БпЛА. По данным мэра Игоря Терехова, попадание зафиксировали в двух районах Харькова. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в Холодногорском районе оккупанты ударили по гражданскому предприятию, в Киевском — падение вражеских дронов зафиксировали во дворе многоэтажки и на территории церкви. Было известно о трех пострадавших.