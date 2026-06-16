Ранкова атака БпЛА на Харків: сталося кілька пожеж (фото)

У ГУ ДСНС в Харківській області інформують про наслідки атаки ворожих безпілотників на місто вранці 16 червня.

За даними рятувальників, внаслідок влучання по території цивільного підприємства у Холодногірському районі виникла пожежа.

Крім того, в Основ’янському районі горіла трава на відкритій території. Зазначається, що рятувальники вже загасили усі пожежі.

Також у Київському районі міста зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на території церкви та у дворі поблизу багатоповерхівки. Загоряння не було. Пошкоджена автівка.

Також у ДСНС інформують про чотирьох постраждалих.

Нагадаємо, близько 10:40 у Харкові лунали вибухи. Місто атакували ворожі БпЛА. За даними мера Ігоря Терехова, влучання зафіксували у двох района Харкова. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що у Холодногірському районі окупанти вдарили по цивільному підприємству, у Київському – падіння ворожих дронів зафіксували у дворі багатоповерхівки та на території церкви. Було відомо про трьох постраждалих.