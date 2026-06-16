Ранкова атака БпЛА на Харків: сталося кілька пожеж (фото)
У ГУ ДСНС в Харківській області інформують про наслідки атаки ворожих безпілотників на місто вранці 16 червня.
За даними рятувальників, внаслідок влучання по території цивільного підприємства у Холодногірському районі виникла пожежа.
Крім того, в Основ’янському районі горіла трава на відкритій території. Зазначається, що рятувальники вже загасили усі пожежі.
Також у Київському районі міста зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на території церкви та у дворі поблизу багатоповерхівки. Загоряння не було. Пошкоджена автівка.
Також у ДСНС інформують про чотирьох постраждалих.
Нагадаємо, близько 10:40 у Харкові лунали вибухи. Місто атакували ворожі БпЛА. За даними мера Ігоря Терехова, влучання зафіксували у двох района Харкова. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що у Холодногірському районі окупанти вдарили по цивільному підприємству, у Київському – падіння ворожих дронів зафіксували у дворі багатоповерхівки та на території церкви. Було відомо про трьох постраждалих.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, ГСЧС, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ранкова атака БпЛА на Харків: сталося кілька пожеж (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 12:54;