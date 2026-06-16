Удар по рятувальниках у Харкові: шестеро ДСНСників у лікарні, подробиці НПУ

За останній тиждень ворожі удари зафіксували у всіх районах Харкова, найбільше обстрілів припало на Холодногірський, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільне. Студія».

«Було зафіксовано за останній тиждень 56 ударів. Чотири удари балістичними ракетами «Іскандер-М», 51 БпЛА, один FPV-дрон. Постраждало 126 об’єктів. Ми чітко розділяємо, що ворог б’є по житловій забудові, а також по промисловості цивільній та критичній інфраструктурі. Найбільше страждає залізниця – сортувальні станції «Основа» та «Харків Головний». Ворог прицільно б’є по вагонах, тепловозах», – зазначив Токар.

Найфатальнішим ударом він назвав смертельний «приліт» по рятувальниках вночі 15 червня. Вони ліквідовували наслідки удару БпЛА в Холодногірському районі.

«На місці одразу загинули п’ятеро осіб, ще шестеро працівників екстрених служб ДСНС зараз перебувають у лікувальних закладах з різними ступенями тяжкості. Є травматична ампутація однієї з працівниць. Проведено обстеження всіх уламків і констатуємо, що балістичні ракети були з осколково-фугасною бойовою частиною. Саме через це вони завдали великих руйнувань», – підкреслив Токар.

Він додав, що з початку року зафіксували вже 16 підступних повторних ударів з боку РФ.