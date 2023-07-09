Нацгвардію України очолив випускник харківського вишу

Президент України Володимир Зеленський 8 липня призначив командувачем Нацгвардії України випускника Харківського інституту танкових військ Олександра Півненка.

Про призначення Півненка Зеленський повідомив у Львові, де разом із героями оборони “Азовсталі” брав участь у молебні, присвяченому 500 дням повномасштабної війни.

“Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України”, – сказав Президент.

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До призначення Півненко був комбригом 3-ї бригади Національної Гвардії та одним із командирів оборони Бахмута. Про самого комбрига ще до повномасштабної війни розповідали в Східному ОТО НГУ. Як виявилось, полковник — вкрай спортивний. Він виконав вправу на прес 1756 разів без перепочинку протягом години. Півненко регулярно бере участь у марафонах, стрибає із парашутом.