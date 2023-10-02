“Залетіли прямо до них на блокпост” – Півненко про бій на окружній Харкова

Командувач Нацгвардії України Олександр Півненко брав участь у перших боях за Харків 24 лютого 2022 року. Про події на окружній у районі Циркунів він розповів у фільмі “Спротив. 2022” в етері нацмарафону.

“Поставив завдання командирам групи та бійцям перевдягнутися в цивільне та поїхати на північ, подивитися, де лінія фронту та де противник. А там відбувалося все непогано. Там уже 92-га займала позиції та стримувала натиск противника. У цей час до мене поступили команди від начальника Східного територіального управління – допомогти нашим танкам на Циркунах“, – поділився спогадами командувач НГУ.

На той момент Півненко був командиром третьої бригади оперативного призначення НГУ. З собою на окружну він узяв три БТР-4 “Буцефал”, машину для аеророзвідки та командну машину – “Кугуар”.

“Ми тією колоною помчали на швидкості, тому що потрібно було виконувати (завдання – Ред.), по окружній дорозі на перехрестя – Циркунівський напрямок. На перехрестя та наліво там. Вискочили, десь швидкість у нас 100 – 110 була. Уже під’їжджаючи до цього перехрестя, ми побачили там перший танк, першу їхню передову групу з особовим складом. Ми на швидкості залетіли прямо до них на блокпост. Розумієте, ми навіть не могли подумати, що ворог уже так близько підійшов на околиці міста, на цю дорогу. Перший БТР знищив танк, і уже наступні познищували все, що там знаходилося, всю бойову техніку – і противник пішов собі в той напрямок, із якого прийшов”, – розповів Півненко.

Так спільно нацгвардійці та воїни 92 ОМБр не пустили до міста перші російські танки.

Командувач Нацгвардії підкреслив: головним завданням у перші дні повномасштабної війни було не пустити ворога до міста. І один із напрямків був для армії РФ досить перспективним.

“Кризовий момент – це був Дергачівський напрямок. Якби вони пішли серйозними силами, вони могли з північного заходу зайти в місто, – вважає Олександр Півненко. – І тоді уже була б проблема, тому що там така місцевість – для них вдала для подальшого плацдарму для підготовки та подальшого просування в місто”.

Він зазначив: “Це такі важкі два-три дні були. Потім ми вже зрозуміли, що цього не буде”.