Зеленський ввів до складу Ставки випускника харківського вишу

Президент України Володимир Зеленський увів до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача очільника Нацгвардії, випускника Харківського інституту танкових військ Олександра Півненка.

Указ опублікований на сайті глави держави.

«Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Півненка Олександра Сергійовича — командувача Національної гвардії України», – йдеться в документі.

До призначення на посаду командувача Нацгвардії Півненко був комбригом 3-ї бригади Національної Гвардії та одним із командирів оборони Бахмута. Про самого комбрига ще до повномасштабної війни розповідали в Східному ОТО НГУ. Як виявилось, полковник — вкрай спортивний. Він виконав вправу на прес 1756 разів без перепочинку протягом години. Півненко регулярно бере участь у марафонах, стрибає із парашутом.

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