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Зеленский ввел в состав Ставки выпускника харьковского вуза

Общество 11:45   25.07.2023
Виктория Яковенко
Зеленский ввел в состав Ставки выпускника харьковского вуза Фото: Нацгвардия Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего главу Нацгвардии, выпускника Харьковского института танковых войск Александра Пивненко.

Указ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Пивненко Александра Сергеевича — командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе.

До назначения на должность командующего Нацгвардией Пивненко был комбригом 3-й бригады Национальной Гвардии и одним из командиров обороны Бахмута. О самом комбриге еще до полномасштабной войны рассказывали в Восточном ОТО НГУ. Как оказалось, полковник крайне спортивный. Он выполнил упражнение на пресс 1756 раз без передышки в течение часа. Пивненко регулярно участвует в марафонах, прыгает с парашютом.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 11:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего главу Нацгвардии, выпускника Харьковского института танковых войск Александра Пивненко.".