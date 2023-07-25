Зеленский ввел в состав Ставки выпускника харьковского вуза

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего главу Нацгвардии, выпускника Харьковского института танковых войск Александра Пивненко.

Указ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Пивненко Александра Сергеевича — командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе.

До назначения на должность командующего Нацгвардией Пивненко был комбригом 3-й бригады Национальной Гвардии и одним из командиров обороны Бахмута. О самом комбриге еще до полномасштабной войны рассказывали в Восточном ОТО НГУ. Как оказалось, полковник крайне спортивный. Он выполнил упражнение на пресс 1756 раз без передышки в течение часа. Пивненко регулярно участвует в марафонах, прыгает с парашютом.

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