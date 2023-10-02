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«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова

Интервью 08:44   02.10.2023
Оксана Горун
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова Фото: скриншот

Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко принимал участие в первых боях за Харьков 24 февраля 2022 года. О событиях на окружной в районе Циркунов он рассказал в фильме «Сопротивление. 2022» в эфире нацмарафона.

«Поставил задачу командирам группы и бойцам переодеться в штатское и поехать на север, посмотреть, где линия фронта и где противник. А там все происходило неплохо. Там уже 92 -я занимала позиции и сдерживала натиск противника. В это время ко мне поступили команды от начальника Восточного территориального управления помочь нашим танкам на Циркунах», — поделился воспоминаниями командующий НГУ.

На тот момент Пивненко был командиром 3-й бригады оперативного назначения НГУ. С собой на окружную он взял три БТР-4 «Буцефал», машину для аэроразведки и командную машину – «Кугуар».

«Мы этой колонной помчались на скорости, потому что нужно было выполнять (задачу — Ред.), по окружной дороге на перекресток – Циркуновское направление. На перекресток и налево там. Выскочили, где-то скорость у нас 100 – 110 была. Уже подъезжая к этому перекрестку, мы увидели там первый танк, первую их передовую группу с личным составом. Мы на скорости залетели прямо к ним на блокпост. Понимаете, мы даже не могли подумать, что враг так близко подошел на окраине города, на эту дорогу. Первый БТР уничтожил танк, и уже последующие уничтожали все, что там находилось, всю боевую технику – и противник пошел себе в то направление, с которого пришел», — рассказал Пивненко.

Так совместно нацгвардейцы и воины 92 ОМБр не пустили в город первые российские танки.

Командующий Нацгвардией подчеркнул: главной задачей в первые дни полномасштабной войны было не пустить врага в город. И одно из направлений было для армии РФ весьма перспективным.

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«Кризисный момент – это было Дергачевский направление. Если бы они пошли серьезными силами, они могли с северо-запада зайти в город, — считает Александр Пивненко. — И тогда уже была бы проблема, потому что там такая местность – для них удачная для дальнейшего плацдарма для подготовки и продвижения в город».

Он отметил: «Это такие тяжелые два-три дня были. Потом мы уже поняли, что все этого не будет».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Интервью, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 08:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко принимал участие в первых боях за Харьков 24 февраля 2022 года. О событиях на окружной в районе Циркунов он рассказал в фильме «Сопротивление. 2022» в эфире нацмарафона".