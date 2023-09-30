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Пьяные российские танкисты развлекались, разбивая 9-этажки в Харькове

Происшествия 10:43   30.09.2023
Оксана Горун
Пьяные российские танкисты развлекались, разбивая 9-этажки в Харькове Фото: скриншот

Руководители обороны города в фильме Дмитрия Комарова «Год. Харьковщина» рассказали о целях, которые выбирал враг в Харькове, и причинах разрушения самого большого населенного микрорайона — Северной Салтовки.

«Задача их была – полностью разрушить инфраструктуру города, поэтому они били по административным зданиям, всему, что обеспечивает электроснабжение, воду, котельные…
Чтобы упал боевой дух не только военных, а и мирного населения. Чтобы у людей было: «Давайте быстрее сдадим город, чтобы только они его не рушили». А по практике они не попадали туда, куда им нужно было попасть, а попадали по мирным домам, по садикам, по библиотекам, попадали по 9-этажкам, где на тот момент жили люди. Танками просто расстреливали те девятиэтажки, которые были в их зоне доступности, — рассказал командир харьковской 92 ОШБр Павел Федосенко. — Когда мы зашли на их место дислокации. Там бутылок из-под водки было больше, чем боеприпасов. Соответственно, когда танкисты «нажрались», шли просто ради развлечения «лупить» по 9-этажкам. Так же их танкисты говорили, когда их брали в плен: «Ну, напились, поехали. Решили пострелять».

«Это начало вторжения, боеприпасов еще у них много. Они без проблем стреляли просто – «в ту сторону», им все равно. «Давайте сложим дом», — описал логику оккупантов заместитель министра МВД Украины Александр Фацевич.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник вспомнил допрос пленного российского летчика. По началу он заявил, что «бомбил леса и поля», но потом его провели по Северной Салтовке, показав руины жилых домов.

«У пленного я услышал такую фразу: «Нам поставлена задача уничтожить вас как нацию». Я улыбнулся и ответил ему: «Еще не родился воин, который уничтожит нас как нацию», — поделился Мельник.

Читайте также: Россияне хотели превратить Харьков в блокадный Ленинград — командир 92 ОШБр

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководители обороны города в фильме Дмитрия Комарова «Год. Харьковщина» рассказали о целях, которые выбирал враг в Харькове, и причинах разрушения самого большого населенного микрорайона — Северной Салтовки".