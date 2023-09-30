П’яні російські танкісти розважалися, розбиваючи 9-поверхівки у Харкові

Керівники оборони міста у фільмі Дмитра Комарова “Рік. Харківщина” розповіли про цілі, які обирав ворог у Харкові, та причини руйнування найбільшого населеного мікрорайону – Північної Салтівки.

“Завдання їх було – повністю зруйнувати інфраструктуру міста, тому вони били по адміністративних будівлях, усьому, що забезпечує електропостачання, воду, котельні…

Щоб упав бойовий дух не лише військових, а й мирного населення. Щоб у людей було: “Давайте швидше здамо місто, щоб тільки вони його не руйнували”. А на практиці вони не влучали туди, куди їм потрібно було влучити, а влучали по мирних будинках, дитсадках, бібліотеках, влучали в 9-поверхівки, де на той момент жили люди. Танками просто розстрілювали ті дев’ятиповерхівки, які були у їхній зоні доступності, — розповів командир харківської 92 ОШБр Павло Федосенко. – Коли ми зайшли на їхнє місце дислокації, там пляшок з-під горілки було більше, ніж боєприпасів. Відповідно, коли танкісти “нажерлися”, йшли просто заради розваги “лупити” по 9-поверхівках. Так само їхні танкісти говорили, коли їх брали в полон: “Ну напилися, поїхали. Вирішили постріляти”.

“Це початок вторгнення, боєприпасів ще в них багато. Вони без проблем стріляли просто – “в той бік”, їм байдуже. “Давайте складемо будинок”, – описав логіку окупантів заступник міністра МВС України Олександр Фацевич.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник згадав допит полоненого російського льотчика. Спочатку він заявив, що “бомбив ліси та поля”, але потім його провели Північною Салтівкою, показавши руїни житлових будинків.

“У полоненого я почув таку фразу: “Нам поставлено завдання знищити вас як націю”. Я посміхнувся і відповів йому: “Ще не народився воїн, який знищить нас як націю”, – поділився Мельник.