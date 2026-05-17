Як просувається у РФ створення “буферної зони” на Харківщині: дані ДПСУ
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону повідомив, що штурми армії РФ у прикордонні не такі, як можна було очікувати.
“Штурмові дії ворога не припиняються. Вони не такі масштабні, як це можна було б собі уявити, зважаючи на те, що росія постійно говорить про створення “буферної” зони чи “сірої” зони. Але, знову ж таки, піхотні дії ворога найбільш активні в межах Сумської області… Якщо говорити про Харківщину, то це Вовчанська громада, напрямки населених пунктів Вовчанські Хутори та Дегтярне, де саме піхотні групи намагаються атакувати позиції, які утримують наші воїни. Але, в першу чергу, не припиняються обстріли. Фактично, щоденно це десятки, сотні мін і снарядів, які ворог скидає по території України. Більшість – саме по цих двох областях. Менше, можливо, по Чернігівщині. Але також щоденні обстріли продовжуються. У межах Чернігівської області якихось активних дій противника, зокрема піхотними групами, безпосередньо по лінії кордону, на щастя, не фіксується“, — розповів Демченко.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
При цьому не надто успішні спроби росіян створювати “буферну зону” обходяться окупантам дорого.
“Ті засоби, які використовують наші воїни – і безпілотники, і артилерія – завдають ворогу величезних втрат. Це десятки вбитими, десятки пораненими в окупантів, щоденно зазнає втрат ворог, намагаючись саме направляти свої піхотні групи в бік нашої країни. І гинуть вони, чи зазнають поранень і на території України, і також це відбувається на підступах до нашого кордону”, – відзначив представник ДПСУ.
Читайте також: Чому Путін хапається за ядерну палицю після провалу в Куп’янську? Огляд
Новини за темою:
- Категорії: Записано, Фронт, Харків; Теги: буферная зона, государственная граница, гпсу, Демченко, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як просувається у РФ створення “буферної зони” на Харківщині: дані ДПСУ», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2026 в 14:00;