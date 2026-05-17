Як просувається у РФ створення “буферної зони” на Харківщині: дані ДПСУ

Записано 14:00   17.05.2026
Оксана Горун
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону повідомив, що штурми армії РФ у прикордонні не такі, як можна було очікувати.

Штурмові дії ворога не припиняються. Вони не такі масштабні, як це можна було б собі уявити, зважаючи на те, що росія постійно говорить про створення “буферної” зони чи “сірої” зони. Але, знову ж таки, піхотні дії ворога найбільш активні в межах Сумської області… Якщо говорити про Харківщину, то це Вовчанська громада, напрямки населених пунктів Вовчанські Хутори та Дегтярне, де саме піхотні групи намагаються атакувати позиції, які утримують наші воїни. Але, в першу чергу, не припиняються обстріли. Фактично, щоденно це десятки, сотні мін і снарядів, які ворог скидає по території України. Більшість – саме по цих двох областях. Менше, можливо, по Чернігівщині. Але також щоденні обстріли продовжуються. У межах Чернігівської області якихось активних дій противника, зокрема піхотними групами, безпосередньо по лінії кордону, на щастя, не фіксується“, — розповів Демченко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

При цьому не надто успішні спроби росіян створювати “буферну зону” обходяться окупантам дорого.

“Ті засоби, які використовують наші воїни – і безпілотники, і артилерія – завдають ворогу величезних втрат. Це десятки вбитими, десятки пораненими в окупантів, щоденно зазнає втрат ворог, намагаючись саме направляти свої піхотні групи в бік нашої країни. І гинуть вони, чи зазнають поранень і на території України, і також це відбувається на підступах до нашого кордону”, – відзначив представник ДПСУ.

Читайте також: Чому Путін хапається за ядерну палицю після провалу в Куп’янську? Огляд

Автор: Оксана Горун
