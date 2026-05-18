Всеукраїнські “Ігри героїв” пройшли на Харківщині (фото)
На Харківщині провели Всеукраїнські “Ігри героїв”. Це змагання з кросфіту серед ветеранів Війни за Незалежність України, пишуть у пресслужбі ХОВА.
В іграх взяли участь спортсмени із Київської, Львівської, Чернігівської, Одеської, Харківської та інших регіонів України.
«Розвиток адаптивного спорту — важлива складова ветеранської політики. Травми не зломили дух наших військових, а спорт сприяє підтримці морально-психологічного стану, реінтеграції до цивільного життя разом із побратимами. Вітаю учасників та переможців “Ігор Героїв” та зичу нових звершень на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Спільно з Урядом, Офісом Президента та профільними міністерствами всебічно підтримуємо ветеранів і ветеранок», — сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Змагання проходили за категоріями: «Змішана група», «Атлети з ампутацією нижньої кінцівки вище коліна», «Атлети з ампутацією верхньої кінцівки», «Атлети з ампутацією нижньої кінцівки нижче коліна», «Професіонали». Також відбувся показовий тренувальний комплекс «Перший крок», в якому взяли участь ветерани і ветеранки із різних громад Харківської області.
“Серед учасників категорії «Професіонали» — Михайло Тарасенко. Чоловік захищав Батьківщину у складі 135-го окремого батальйону управління десантно-штурмових військ. Важкого поранення дістав поблизу Роботиного у Запорізькій області. Після демобілізації та реабілітації Михайло активно займається адаптивними видами спорту. Торік у складі української збірної на міжнародних Іграх Нескорених ветеран виборов «бронзу» з волейболу сидячи. Нині чоловік і тренує побратимів, і сам охоче долучається до змагань”, – зазначили в ХОВА.
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 10:23;