Всеукраинские «Игры героев» прошли на Харьковщине (фото)
На Харьковщине провели Всеукраинские «Игры героев». Это соревнования по кроссфиту среди ветеранов Войны за Независимость Украины, пишут в пресс-службе ХОВА.
В играх приняли участие спортсмены из Киевской, Львовской, Черниговской, Одесской, Харьковской и других регионов Украины.
«Развитие адаптивного спорта – важная составляющая ветеранской политики. Травмы не сломили дух наших военных, а спорт способствует поддержанию морально-психологического состояния, реинтеграции в гражданскую жизнь вместе с собратьями. Поздравляю участников и победителей «Игорь Героев» и желаю новых свершений на всеукраинских и международных соревнованиях. Совместно с правительством, офисом президента и профильными министерствами всесторонне поддерживаем ветеранов и ветеранок», — сказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Соревнования проходили по категориям: «Смешанная группа», «Атлеты с ампутацией нижней конечности выше колена», «Атлеты с ампутацией верхней конечности», «Атлеты с ампутацией нижней конечности ниже колена», «Профессионалы». Также состоялся показательный тренировочный комплекс «Первый шаг», в котором принимали участие ветераны и ветеранки из разных громад Харьковской области.
«Среди участников категории «Профессионалы» – Михаил Тарасенко. Мужчина защищал Родину в составе 135-го отдельного батальона управления десантно-штурмовых войск. Тяжелое ранение получил вблизи Работиного в Запорожской области. После демобилизации и реабилитации Михаил активно занимается адаптивными видами спорта. В прошлом году в составе украинской сборной на международных Играх Непокоренных ветеран завоевал «бронзу» по волейболу сидя. Сейчас мужчина и тренирует собратьев, и сам охотно приобщается к соревнованиям», – отметили в ХОВА.
Читайте также: Больше трех сотен боеприпасов обезвредили взрывотехники в регионе – ГСЧС
Новости по теме:
- Категории: Общество, Спорт, Украина; Теги: кроссфит, соревнования, спорт, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Всеукраинские «Игры героев» прошли на Харьковщине (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 10:23;