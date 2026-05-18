Всеукраинские «Игры героев» прошли на Харьковщине (фото)

На Харьковщине провели Всеукраинские «Игры героев». Это соревнования по кроссфиту среди ветеранов Войны за Независимость Украины, пишут в пресс-службе ХОВА.

В играх приняли участие спортсмены из Киевской, Львовской, Черниговской, Одесской, Харьковской и других регионов Украины.

«Развитие адаптивного спорта – важная составляющая ветеранской политики. Травмы не сломили дух наших военных, а спорт способствует поддержанию морально-психологического состояния, реинтеграции в гражданскую жизнь вместе с собратьями. Поздравляю участников и победителей «Игорь Героев» и желаю новых свершений на всеукраинских и международных соревнованиях. Совместно с правительством, офисом президента и профильными министерствами всесторонне поддерживаем ветеранов и ветеранок», — сказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Соревнования проходили по категориям: «Смешанная группа», «Атлеты с ампутацией нижней конечности выше колена», «Атлеты с ампутацией верхней конечности», «Атлеты с ампутацией нижней конечности ниже колена», «Профессионалы». Также состоялся показательный тренировочный комплекс «Первый шаг», в котором принимали участие ветераны и ветеранки из разных громад Харьковской области.

«Среди участников категории «Профессионалы» – Михаил Тарасенко. Мужчина защищал Родину в составе 135-го отдельного батальона управления десантно-штурмовых войск. Тяжелое ранение получил вблизи Работиного в Запорожской области. После демобилизации и реабилитации Михаил активно занимается адаптивными видами спорта. В прошлом году в составе украинской сборной на международных Играх Непокоренных ветеран завоевал «бронзу» по волейболу сидя. Сейчас мужчина и тренирует собратьев, и сам охотно приобщается к соревнованиям», – отметили в ХОВА.