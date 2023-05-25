Проект «Я смогу!»: харьковчан приглашают на бесплатные тренировки

Уже седьмой социально-спортивный проект «Я смогу!» стартует в Харькове 1 июня.

К участию приглашаются непрофессиональные спортсмены, люди, которые хотят попробовать себя в новом виде спорта, улучшить физическую форму и приобщиться к культуре здорового образа жизни, пишет департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.

Проект продлится три месяца. В течение этого периода партнеры будут бесплатно тренировать участников в трех категориях: фигурное катание на роликах (для детей), кроссфит и бег (для взрослых от 18 лет).

В конце каждого месяца по результатам личных достижений наставники будут отбирать лучших участников. Они будут проходить в следующий тур. Финальные соревнования проведут в конце проекта — жюри выберет победителей в каждой категории.

Количество участников ограничено. Формат проведения: кроссфит — онлайн, бег и фигурное катание на роликах — офлайн (в безопасных местах Харькова).

Узнать больше деталей и зарегистрироваться можно по телефону 095-533-24-78.

Социально-спортивный проект «Я смогу!» проводится в Харькове с 2014 года. За это время участие в нем приняли более 3500 человек. Самому младшему участнику было 4 года. Самому старшему — 73.