Проєкт “Я зможу!”: харків’ян запрошують на безкоштовні тренування

Уже сьомий соціально-спортивний проєкт “Я зможу!” стартує в Харкові 1 червня. Цьогоріч він проходитиме під розширеною назвою: “Я зможу! Я все переможу!”

До участі запрошуються непрофесійні спортсмени, люди, які хочуть спробувати себе у новому виді спорту, покращити фізичну форму та долучитися до культури здорового способу життя, пише департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.

Проєкт триватиме три місяці. Протягом цього періоду партнери безплатно тренуватимуть учасників у трьох категоріях: фігурне катання на роликах (для дітей), кросфіт та біг (для дорослих віком від 18 років).

Наприкінці кожного місяця за результатами особистих досягнень наставники відбиратимуть найкращих учасників. Вони проходитимуть до наступного туру. Фінальні змагання проведуть наприкінці проєкту – журі обере переможців у кожній категорії.

Кількість учасників обмежена. Формат проведення: кросфіт – онлайн, біг та фігурне катання на роликах – офлайн (у безпечних місцях Харкова).

Дізнатися більше деталей та зареєструватись можна за телефоном 095-533-24-78.

Соціально-спортивний проєкт “Я зможу!” проводиться у Харкові з 2014 року. За цей час участь у ньому взяло понад 3500 осіб. Наймолодшому учаснику було 4 роки. Найстаршому – 73.