Регбі-клуб Ярославського злили з харківською командою “Легіон XIII”

Про створення в Харкові нової регбійної команди повідомили в Харківській міськраді. Сам регбійний клуб “Олімп”, президентом якого досі є бізнесмен Олександр Ярославський, жодних новин про свою трансформацію не розмістив.

“У Харкові створили нову регбійну команду. Збірна Харківської області утворена з гравців міських команд: “Олімп” та “Легіон ХІІІ”. До штабу збірної команди Харківської області увійшли представники двох клубів: Максим Кравченко виконуватиме обовʼязки менеджера; головним тренером призначений Вадим Колишкін, який свого часу очолював збірну України з регбі-7 і неодноразово у якості керманича приводив харківський “Олімп” до перемог у чемпіонаті та Кубку країни; функції помічника головного тренера виконує гравець національної збірної з регбі-7 та регбіліг Олександр Скорбач“, – повідомили на сторінці у фейсбуці Департаменту сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.

Нова команда, за даними спортивних чиновників, уже почала виступати в національному чемпіонаті. У першому турі чемпіонату України харківські регбісти перемогли всіх суперників.

Зазначимо, що на сайті РК “Олімп” жодних новин про об’єднання з командою “Легіон XIII” та спільні перемоги немає.

А президентом клубу, як і раніше, значиться бізнесмен Олександр Ярославський.

Раніше спортивні журналісти повідомили, що Ярославський перестав фінансувати харківський ФК “Металіст”, який обіцяв “відродити”. Ультрас “Металіста”, а зараз – командир розвідувально-диверсійного батальйону в складі спецпідрозділу Kraken Сергій Величко (Чилі) підтвердив цю інформацію, доповнивши загалом оцінкою дій Ярославського після початку вторгнення РФ: “Повністю покинув клуб, поїхав. Ось ця смішна історія:” Продам яхту, з яхти віддам усі гроші”. Ну, де яхта, де гроші?”

Нагадаємо, харківський бізнесмен Олександр Ярославський залишив Україну ще до повномасштабного вторгнення РФ. Він вилетів до Великобританії одразу після смертельної ДТП, яка сталася на Харківщині за участю його кортежу. Пізніше співробітник компанії Ярославського DCH з’явився до правоохоронців з повинною – заявив, що за кермом під час ДТП був він. Проте правоохоронці засумнівалися в таких свідченнях. Міністр МВС Денис Монастирський заявив про те, що справу намагалися сфальсифікувати та звільнив за це начальника ГУ Нацполіції Харківщини. Після цього й Монастирський, і Генпрокурорка Ірина Венедиктова неодноразово запрошували Ярославського повернутися до України. Що він і зробив – майже через півроку.