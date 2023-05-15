Регби-клуб Ярославского слили с харьковской командой «Легион XIII»
О создании в Харькове новой регбийной команды сообщили в Харьковском горсовете. Сам регбийный клуб «Олимп», президентом которого до сих пор значится бизнесмен Александр Ярославский, никаких новостей о своей трансформации не разместил.
«В Харькове создали новую регбийную команду. Сборная Харьковской области создана из игроков городских команд: «Олимп» и «Легион XIII». В штаб сборной команды Харьковской области вошли представители двух клубов: Максим Кравченко исполняет обязанности менеджера; главным тренером назначен Вадим Колышкин, который в свое время возглавлял сборную Украины по регби-7 и неоднократно в качестве руководителя приводил харьковский «Олимп» к победам в чемпионате и Кубке страны; функции помощника главного тренера выполняет игрок национальной сборной по регби-7 и регбилиг Александр Скорбач», — сообщили на странице в facebook Департамента семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.
Новая команда, по данным спортивных чиновников, уже начала выступать в национальном чемпионате. В первом туре чемпионата Украины харьковские регбисты победили всех соперников.
Отметим, что на сайте РК «Олимп» никаких новостей об объединении с командой «Легион XIII» и совместных победах нет.
А президентом клуба по-прежнему значится бизнесмен Александр Ярославский.
Ранее спортивные журналисты сообщили о том, что Ярославский перестал финансировать харьковский ФК «Металлист», который обещал «возродить». Ультрас «Металлиста», а сейчас — командир разведывательно-диверсионного батальона в составе спецподразделения Kraken Сергей Величко (Чили) подтвердил эту информацию, дополнив в целом оценкой действий Ярославского после начала вторжения РФ: «Полностью бросил клуб, уехал. Вот эта смешная история: «Продам яхту, с яхты отдам все деньги». Ну, где яхта, где деньги?»
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Напомним, Ярославский покинул Украину еще до полномасштабного вторжения РФ. Он вылетел в Великобританию сразу после смертельного ДТП, которое случилось на Харьковщине с участием его кортежа. Позже сотрудник компании Ярославского DCH явился к правоохранителям с повинной — заявил, что за рулем во время ДТП был он. Однако правоохранители усомнились в таких показаниях. Министр МВД Денис Монастырский заявил о том, что дело пытались сфальсифицировать и уволил за это начальника ГУ Нацполиции Харьковщины. После и Монастырский, и Генпрокурор Ирина Венедиктова неоднократно приглашали Ярославского вернуться в Украину. Что он и сделал — спустя почти полгода.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 10:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О создании в Харькове новой регбийной команды сообщили в Харьковском горсовете. Сам регбийный клуб «Олимп», президентом которого до сих пор значится бизнесмен Александр Ярославский, никаких новостей о своей трансформации не разместил".