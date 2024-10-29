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Розгром у приватному секторі Харкова: відео наслідків удару ФАБ-500 з висоти

Події 09:49   29.10.2024
Оксана Горун
Розгром у приватному секторі Харкова: відео наслідків удару ФАБ-500 з висоти Скриншот

Харківська обласна прокуратура 29 жовтня опублікувала відео з наслідками “прильоту” по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова. Внаслідок удару загинули четверо людей.

Зафіксовано влучання по приватному житловому сектору. Загинули чотири людини: двоє чоловіків 25 та 26 років і двоє жінок 70 та 86 років. Також двоє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес. Три будинки зруйновано повністю, ще понад 20 – пошкоджено. Попередньо, російська армія вдарила по місту ФАБ-500 з УМПК“, – прокоментувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На місці працюють слідчі поліції та прокурори, документуючи російський воєнний злочин.

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Нагадаємо,  удар вночі припав по Основ’янському району Харкова. Мер міста Ігор Терехов  попередив, що російські терористи сконцентрувалися на Харкові. Він закликав бути пильними та реагувати на тривоги. У поліції повідомили, що загиблі були мешканцями двох різних будинків.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 09:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура 29 жовтня опублікувала відео з наслідками “прильоту” по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова. Внаслідок удару загинули четверо людей".