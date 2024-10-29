Розгром у приватному секторі Харкова: відео наслідків удару ФАБ-500 з висоти

Харківська обласна прокуратура 29 жовтня опублікувала відео з наслідками “прильоту” по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова. Внаслідок удару загинули четверо людей.

“Зафіксовано влучання по приватному житловому сектору. Загинули чотири людини: двоє чоловіків 25 та 26 років і двоє жінок 70 та 86 років. Також двоє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес. Три будинки зруйновано повністю, ще понад 20 – пошкоджено. Попередньо, російська армія вдарила по місту ФАБ-500 з УМПК“, – прокоментувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На місці працюють слідчі поліції та прокурори, документуючи російський воєнний злочин.

Нагадаємо, удар вночі припав по Основ’янському району Харкова. Мер міста Ігор Терехов попередив, що російські терористи сконцентрувалися на Харкові. Він закликав бути пильними та реагувати на тривоги. У поліції повідомили, що загиблі були мешканцями двох різних будинків.