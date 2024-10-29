Live
  • Вт 29.10.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 41.33
  • EUR 44.7

Нічний удар по Харкову: завершені рятувальні роботи (відео «прильоту»)

Репортаж 16:21   29.10.2024
Вікторія Яковенко
Нічний удар по Харкову: завершені рятувальні роботи (відео «прильоту») Фото: ДСНС України

В Основ’янському районі Харкова ДСНСники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби.

«Рятувальники вилучили з-під завалів тіла 4 загиблих осіб. Спільно з працівниками комунальних служб міста розбирали завали повністю зруйнованого будинку: розчистили 320 куб. м будівельного сміття», – розповіли у ДСНС України.

До робіт залучалися 21 рятувальник та 4 одиниці техніки ДСНС.

Відео: ДСНС України

Також правоохоронці встановили особу однієї жінки, яка загинула під час цього удару. Це – 70-річна пенсіонерка, яку розшукував син.

«Чоловік розумів, що ймовірніше за все, його матір не вижила. А одну з жертв ворожого удару неможливо було опізнати. Щоб б впевнитися та отримати точну інформацію, ми зробили генетичний аналіз. Результати вже готові. Зразки ДНК співпали – четверта загибла це саме та жінка, яку розшукували рідні», – повідомив начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він також опублікував відео моменту цього «прильоту». Його зафіксувала камера спостереження.

Відео: Сергій Болвінов

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок цього удару загинули чотири людини: дві жінки та двоє чоловіків. Ще 7 – зазнали гострої реакції на стрес.

Нагадаємо, вибухи лунали у місті близько 02:51. Під ударом був приватний сектор Основ’янського району. Загинули чотири людини. Попередньо, російська армія вдарила по місту ФАБ-500 з УМПК.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Нічний удар по Харкову: завершені рятувальні роботи (відео «прильоту»)
Нічний удар по Харкову: завершені рятувальні роботи (відео «прильоту»)
29.10.2024, 16:21
Уже шестеро постраждалих у Харкові внаслідок атаки КАБами (доповнюється)
Уже шестеро постраждалих у Харкові внаслідок атаки КАБами (доповнюється)
28.10.2024, 21:40
У Харкові ТОВ заборгувало за оренду землі 850 тис. грн: гроші стягнув суд
У Харкові ТОВ заборгувало за оренду землі 850 тис. грн: гроші стягнув суд
29.10.2024, 15:52
У середу в Харкові та області знову буде небезпечно: попередження синоптиків
У середу в Харкові та області знову буде небезпечно: попередження синоптиків
29.10.2024, 15:09
Пошкоджені пів сотні домів, немає газу – мер про удар по Основ’янському району
Пошкоджені пів сотні домів, немає газу – мер про удар по Основ’янському району
29.10.2024, 14:39
72 тисячі нідерландських тюльпанів прикрасять Харків навесні (фото)
72 тисячі нідерландських тюльпанів прикрасять Харків навесні (фото)
29.10.2024, 14:18

Новини за темою:

22:50
58 тіл із масового поховання на Харківщині ще не ідентифікували
12:03
Особу загиблої жінки у Харкові встановили за ДНК: її шукав син-військовий
07:33
Не дочекався тата: в Харкові ідентифікували тіло батька хлопця, який здав ДНК
15:09
ТЦ або не повинні працювати під час тривоги, або має бути укриття – Тимошко
10:44
Не дочекався тата додому, восьмирічний хлопчик у Харкові здає зразки ДНК

Ви читали новину: «Нічний удар по Харкову: завершені рятувальні роботи (відео «прильоту»)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 16:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Основ’янському районі Харкова ДСНСники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби.".