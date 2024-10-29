Нічний удар по Харкову: завершені рятувальні роботи (відео «прильоту»)

В Основ’янському районі Харкова ДСНСники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби.

«Рятувальники вилучили з-під завалів тіла 4 загиблих осіб. Спільно з працівниками комунальних служб міста розбирали завали повністю зруйнованого будинку: розчистили 320 куб. м будівельного сміття», – розповіли у ДСНС України.

До робіт залучалися 21 рятувальник та 4 одиниці техніки ДСНС.

Відео: ДСНС України

Також правоохоронці встановили особу однієї жінки, яка загинула під час цього удару. Це – 70-річна пенсіонерка, яку розшукував син.

«Чоловік розумів, що ймовірніше за все, його матір не вижила. А одну з жертв ворожого удару неможливо було опізнати. Щоб б впевнитися та отримати точну інформацію, ми зробили генетичний аналіз. Результати вже готові. Зразки ДНК співпали – четверта загибла це саме та жінка, яку розшукували рідні», – повідомив начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він також опублікував відео моменту цього «прильоту». Його зафіксувала камера спостереження.

Відео: Сергій Болвінов

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок цього удару загинули чотири людини: дві жінки та двоє чоловіків. Ще 7 – зазнали гострої реакції на стрес.

Нагадаємо, вибухи лунали у місті близько 02:51. Під ударом був приватний сектор Основ’янського району. Загинули чотири людини. Попередньо, російська армія вдарила по місту ФАБ-500 з УМПК.