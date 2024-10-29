Нічний удар по Харкову: завершені рятувальні роботи (відео «прильоту»)
В Основ’янському районі Харкова ДСНСники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби.
«Рятувальники вилучили з-під завалів тіла 4 загиблих осіб. Спільно з працівниками комунальних служб міста розбирали завали повністю зруйнованого будинку: розчистили 320 куб. м будівельного сміття», – розповіли у ДСНС України.
До робіт залучалися 21 рятувальник та 4 одиниці техніки ДСНС.
Відео: ДСНС України
Також правоохоронці встановили особу однієї жінки, яка загинула під час цього удару. Це – 70-річна пенсіонерка, яку розшукував син.
«Чоловік розумів, що ймовірніше за все, його матір не вижила. А одну з жертв ворожого удару неможливо було опізнати. Щоб б впевнитися та отримати точну інформацію, ми зробили генетичний аналіз. Результати вже готові. Зразки ДНК співпали – четверта загибла це саме та жінка, яку розшукували рідні», – повідомив начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Він також опублікував відео моменту цього «прильоту». Його зафіксувала камера спостереження.
Відео: Сергій Болвінов
У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок цього удару загинули чотири людини: дві жінки та двоє чоловіків. Ще 7 – зазнали гострої реакції на стрес.
Нагадаємо, вибухи лунали у місті близько 02:51. Під ударом був приватний сектор Основ’янського району. Загинули чотири людини. Попередньо, російська армія вдарила по місту ФАБ-500 з УМПК.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 16:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Основ’янському районі Харкова ДСНСники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби.".