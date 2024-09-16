Поисково-спасательные работы на месте удара по Харькову завершены – Терехов
Все спасательные работы на месте прилета по 12-этажке в Харькове завершены, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.
«Что касается поисково-спасательных работ, то они уже завершились ночью. К сожалению, мы нашли одного погибшего человека. Сейчас работаем с экспертами, потому что те разрушения, которые есть — очень серьезные. Нам потребуется разбирать конструктив двух подъездов. Люди переночевали в «пунктах незламності». Две семьи расположились в общежитиях», — рассказал мэр.
Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Позже начальник Следственного управления ГУНП Сергей Болвинов сообщил: без вести пропавшей считается 94-летняя женщина. К вечеру тело погибшей достали из-под завалов, утром 16 сентября ДНК-экспертиза подтвердила ее личность.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все спасательные работы на месте прилета по 12-этажке в Харькове завершены, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.".