С помощью ДНК-экспертизы установили личность погибшей в Харькове

Погибшей, чье тело извлекли из-под завалов 12-этажки в Харькове, оказалась 94-летняя женщина.

До этого момента она числилась пропавшей без вести.

«Благодаря проведенному ДНК-исследованию подтверждено, что погибший – это 94-летняя женщина», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры 16 сентября.

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Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Позже начальник Следственного управления ГУНП Сергей Болвинов сообщил: без вести пропавшей считается 94-летняя женщина. К вечеру тело погибшей достали из-под завалов, для идентификации личности необходимо провести ДНК-экспертизу.