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За допомогою ДНК-експертизи встановили особу загиблої в Харкові

Події 11:03   16.09.2024
Оксана Горун
За допомогою ДНК-експертизи встановили особу загиблої в Харкові

Загиблою, чиє тіло витягли з-під завалів 12-поверхівки в Харкові, виявилася 94-річна жінка.

До цього моменту вона вважалася зниклою безвісти.

“Завдяки проведеному ДНК-дослідженню підтверджено, що загибла особа – це 94-річна жінка”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури 16 вересня.

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Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку. Пізніше начальник Слідчого управління ГУНП Сергій Болвінов повідомив: безвісти зниклою вважається 94-річна жінка. До вечора тіло загиблої дістали з-під завалів, для ідентифікації особи необхідно провести ДНК-експертизу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 11:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загиблою, чиє тіло витягли з-під завалів 12-поверхівки в Харкові, виявилася 94-річна жінка".