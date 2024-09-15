Тіло загиблої дістали з-під завалів у Харкові – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару КАБом у Харкові – 42 особи поранені та одна загинула.
“З-під завалів у будинку, по якому сьогодні ворог вдарив КАБом, рятувальники витягли тіло жінки похилого віку. Тож маємо одну загиблу людину та 42 поранених. Пожежу загасили. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери“, – написав мер Харкова Ігор Терехов увечері 15 вересня.
У Харківській обласній прокуратурі наголосили: точно сказати, кому належить тіло, зможуть лише після проведення ДНК-експертизи.
“Рятувальники деблокували на 9-му поверсі будинку тіло загиблої особи. Ідентифікація наразі неможлива: тіло майже повністю згоріло. Буде призначена ДНК-експертиза. Ймовірно, це 94-річна жінка, яка вважалась безвісти зниклою після влучання російської авіабомби у будинок“, — зазначили. у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Раніше начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що під завалами в Харкові шукають 94-річну жінку. Під час удару вона була вдома сама – рідні були в магазині. Пенсіонерка вже давно не могла самостійно ходити. Вона жила на десятому поверсі – саме там, куди припав удар російського КАБу. У доньки, яка заявила, що шукає матір, відібрали зразки ДНК.
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Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 21:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару КАБом у Харкові – 42 особи поранені та одна загинула".