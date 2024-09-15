Тело погибшей достали из-под завалов в Харькове — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара КАБом в Харькове — 42 человека ранены и один погиб.

«Из-под завалов в доме, по которому сегодня враг ударил КАБом, спасатели вытащили тело пожилой женщины. Поэтому у нас один погибший человек и 42 раненых. Пожар потушен. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры», — написал мэр Харькова Игорь Терехов вечером 15 сентября.

В Харьковской областной прокуратуре отметили: точно сказать, кому принадлежит тело, смогут только после проведения ДНК-экспертизы.

«Спасатели деблокировали на 9-м этаже дома тело погибшего. Идентификация пока невозможна: тело почти полностью сгорело. Будет назначена ДНК-экспертиза. Вероятно, это 94-летняя женщина, которая считалась без вести пропавшей после попадания российской авиабомбы в здание», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Ранее начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что под завалами в Харькове ищут 94-летнюю женщину. Во время удара она была дома сама – родные были в магазине. Пенсионерка уже давно не могла самостоятельно ходить. Она жила на десятом этаже – именно там, куда пришелся удар российского КАБа. У дочери, которая заявила, что ищет мать, отобрали образцы ДНК.