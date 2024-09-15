Тело погибшей достали из-под завалов в Харькове — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара КАБом в Харькове — 42 человека ранены и один погиб.
«Из-под завалов в доме, по которому сегодня враг ударил КАБом, спасатели вытащили тело пожилой женщины. Поэтому у нас один погибший человек и 42 раненых. Пожар потушен. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры», — написал мэр Харькова Игорь Терехов вечером 15 сентября.
В Харьковской областной прокуратуре отметили: точно сказать, кому принадлежит тело, смогут только после проведения ДНК-экспертизы.
«Спасатели деблокировали на 9-м этаже дома тело погибшего. Идентификация пока невозможна: тело почти полностью сгорело. Будет назначена ДНК-экспертиза. Вероятно, это 94-летняя женщина, которая считалась без вести пропавшей после попадания российской авиабомбы в здание», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Ранее начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что под завалами в Харькове ищут 94-летнюю женщину. Во время удара она была дома сама – родные были в магазине. Пенсионерка уже давно не могла самостоятельно ходить. Она жила на десятом этаже – именно там, куда пришелся удар российского КАБа. У дочери, которая заявила, что ищет мать, отобрали образцы ДНК.
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Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, новости Харькова, погибшая, прилет, прокуратура, терехов;
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 21:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара КАБом в Харькове — 42 человека ранены и один погиб".