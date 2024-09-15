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Под завалами в Харькове могут быть люди — Синегубов (видео)

Происшествия 16:57   15.09.2024
Оксана Горун
Под завалами в Харькове могут быть люди — Синегубов (видео) Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов на месте «прилета» по  многоэтажке в Харькове сообщил оперативную информацию о последствиях бомбардировки.

«У нас по области и по городу Харьков был очередной ракетный обстрел, по меньшей мере, шесть управляемых авиабомб. В городе Харькове попадание в 12-этажный жилой дом, количество пострадавших уже возросло до 30. Из них трое – это дети, двое взрослых в тяжелом состоянии. Еще населенные пункты Харьковского района – Дергачевского направления. Есть разрушения гражданской инфраструктуры, гражданских предприятий. Наши работники ГСЧС работают над ликвидацией последствий таких обстрелов», — сказал Синегубов.

Видео: Олег Синегубов/telegram

Позже в своем telegram он уточнил: «Разрушен один подъезд дома. Пожар на 9-м этаже. Повреждены не менее 1500 окон. Десятки поврежденных автомобилей. Три человека в тяжелом состоянии. 30 раненых в общей сложности. Под завалами могут находиться люди».

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Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Количество пострадавших уже достигло 33.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 16:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов на месте «прилета» по  многоэтажке в Харькове сообщил оперативную информацию о последствиях бомбардировки".