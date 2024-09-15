Live
  • Нд 15.09.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 41.27
  • EUR 45.46

Під завалами в Харкові можуть бути люди – Синєгубов (відео)

Події 16:57   15.09.2024
Оксана Горун
Під завалами в Харкові можуть бути люди – Синєгубов (відео) Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на місці “прильоту” по багатоповерхівці в Харкові повідомив оперативну інформацію про наслідки бомбардування.

У нас по області та по місту Харків був черговий ракетний обстріл, щонайменше шість керованих авіабомб. У місті Харкові влучання в 12-поверховий житловий будинок, кількість постраждалих вже зросла до 30. З них троє – це діти, двоє дорослих у важкому стані. Ще населені пункти Харківського району – Дергачівського напрямку. Є руйнування цивільної інфраструктури, цивільних підприємств. Наразі наші працівники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків таких обстрілів”, – сказав Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов/телеграм

Пізніше у своєму телегамі він уточнив: “Зруйновано один під’їзд будинку. Пожежа на 9 поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон. Десятки пошкоджених автівок. Троє людей у важкому стані. 30 поранених загалом. Під завалами можуть бути люди”.

Читайте також: Зеленський опублікував фото наслідків удару по багатоповерхівці у Харкові

Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені.  Кількість постраждалих уже досягла 33 осіб.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Постраждалих у Харкові вже 35: фото з місця “прильоту”
Постраждалих у Харкові вже 35: фото з місця “прильоту”
15.09.2024, 17:11
По Харкову та району вдарили 6 КАБів. Серед поранених є важкі
По Харкову та району вдарили 6 КАБів. Серед поранених є важкі
15.09.2024, 16:44
Під завалами в Харкові можуть бути люди – Синєгубов (відео)
Під завалами в Харкові можуть бути люди – Синєгубов (відео)
15.09.2024, 16:57
33 поранених у Харкові, горять чотири поверхи будинку (відео)
33 поранених у Харкові, горять чотири поверхи будинку (відео)
15.09.2024, 16:29
“Важкий об’єкт” – Синєгубов показав будівництво школи-укриття під Харковом
“Важкий об’єкт” – Синєгубов показав будівництво школи-укриття під Харковом
15.09.2024, 16:40
Головні новини Харкова 15 вересня: “приліт” по багатоповерхівці, 33 поранених
Головні новини Харкова 15 вересня: “приліт” по багатоповерхівці, 33 поранених
15.09.2024, 17:18

Новини за темою:

17:58
Жінку з дитиною витягнули з-під завалів у Харкові – Синєгубов
09:53
Жінку дістали з-під завалів у Боровій: армія РФ зруйнувала будинок (відео)
22:30
Вижила під завалами та наважилася виїхати: історія евакуації з Козачої Лопані
16:21
Харків’яни кілька днів самі розбирають завали, просять допомоги мерії (відео)
18:25
Уже 49 загиблих і 219 травмованих внаслідок удару російських ракет у Полтаві

Ви читали новину: «Під завалами в Харкові можуть бути люди – Синєгубов (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 16:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов на місці “прильоту” по багатоповерхівці в Харкові повідомив оперативну інформацію про наслідки бомбардування".