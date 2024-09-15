Під завалами в Харкові можуть бути люди – Синєгубов (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на місці “прильоту” по багатоповерхівці в Харкові повідомив оперативну інформацію про наслідки бомбардування.

“У нас по області та по місту Харків був черговий ракетний обстріл, щонайменше шість керованих авіабомб. У місті Харкові влучання в 12-поверховий житловий будинок, кількість постраждалих вже зросла до 30. З них троє – це діти, двоє дорослих у важкому стані. Ще населені пункти Харківського району – Дергачівського напрямку. Є руйнування цивільної інфраструктури, цивільних підприємств. Наразі наші працівники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків таких обстрілів”, – сказав Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов/телеграм

Пізніше у своєму телегамі він уточнив: “Зруйновано один під’їзд будинку. Пожежа на 9 поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон. Десятки пошкоджених автівок. Троє людей у важкому стані. 30 поранених загалом. Під завалами можуть бути люди”.

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Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Кількість постраждалих уже досягла 33 осіб.