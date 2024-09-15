Отказывался спасаться без собаки: видео из Харькова после удара КАБ

Министр МВД Игорь Клименко опубликовал видео спасения людей и собаки из 12-этажки в Харькове, по которой ударила российская авиабомба.

Клименко сообщил, что под завалами могут быть еще люди.

«Полиция получила заявление о по меньшей мере одном пропавшем без вести лице», — уточнил министр.

Он также сообщил подробности спасения собаки с 12 этажа дома.

«Один из потерпевших отказывался эвакуироваться без своей собаки. Для наших спасателей каждая жизнь важна, поэтому достали из задымленной квартиры на 12-м этаже и мужчину, и его домашнего любимца», — отметил Клименко.

Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Количество пострадавших возросло до 35. 14 человек — в больнице.