Отказывался спасаться без собаки: видео из Харькова после удара КАБ
Министр МВД Игорь Клименко опубликовал видео спасения людей и собаки из 12-этажки в Харькове, по которой ударила российская авиабомба.
Клименко сообщил, что под завалами могут быть еще люди.
«Полиция получила заявление о по меньшей мере одном пропавшем без вести лице», — уточнил министр.
Он также сообщил подробности спасения собаки с 12 этажа дома.
«Один из потерпевших отказывался эвакуироваться без своей собаки. Для наших спасателей каждая жизнь важна, поэтому достали из задымленной квартиры на 12-м этаже и мужчину, и его домашнего любимца», — отметил Клименко.
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Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Количество пострадавших возросло до 35. 14 человек — в больнице.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: кабы, мвд, новости Харькова, собака, спасение;
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 18:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр МВД Игорь Клименко опубликовал видео спасения людей и собаки из 12-этажки в Харькове, по которой ударила российская авиабомба".