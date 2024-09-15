В Харькове прилетело по спальному району, в доме было много людей — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о разрушениях в Харькове и состоянии пострадавших.

«Попадание в 12-этажный жилой дом. Последствия ужасающие. Сейчас идет тушение пожара, потому что очень серьезный пожар был в этом доме. Мы имеем в настоящее время 36 пострадавших, среди которых двое детей и два человека находятся в очень тяжелом состоянии. Вообще, по Харьковской области было в это время выпущено шесть КАБов, один долетел до Харькова и попал в жилой дом, другие разорвались в пригороде Харькова. Много людей находилось в этом доме. Это так называемый «спальный район» города Харькова. Тесная застройка, здесь всегда находятся люди. Еще продолжаются спасательные работы. Мы не можем сказать, есть ли под завалами люди или нет», — сказал Терехов.

При этом он сообщил, что от удара загорелись квартиры с восьмого по 12 этаж. Людям, которые остались без жилья, предложат места в общежитиях. Также, по словам Терехова, всех обеспечат одеждой и вещами первой необходимости.

Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Количество пострадавших возросло до 35. 12 человек — в больнице.