В ХОВА сообщили о состоянии раненых в Харькове: 12-летний мальчик тяжелый

12 человек, которые пострадали от удара КАБом по 12-этажке, — в больнице, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент госпитализировали 12 человек в результате удара по многоэтажке в Харькове. Другим пострадавшим оказывается помощь на месте. Одна женщина и мальчик 12 лет – в тяжелом состоянии. Спасательная операция продолжается», — написал Синегубов в telegram 15 сентября.

Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Количество пострадавших возросло до 35.