У ХОВА повідомили про стан поранених у Харкові: 12-річний хлопчик важкий
12 людей, які постраждали від удару КАБом по 12-поверхівці, — у лікарні, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“На цю хвилину госпіталізували 12 людей внаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові. Іншим постраждалим надають допомогу на місці. Одна жінка та хлопчик 12 років – у важкому стані. Рятувальна операція триває“, – написав Синєгубов у телеграмі 15 вересня.
Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку. Кількість постраждалих зросла до 35 осіб.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, новини Харкова, обстріл, поранені, пострадалі, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 17:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 людей, які постраждали від удару КАБом по 12-поверхівці, — у лікарні, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".