Постраждалих у Харкові вже 35: фото з місця “прильоту”

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих від удару КАБу по 12-поверхівці в Харкові зросла.

“Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 35. На місці працює група швидкого реагування, а також волонтери. Постраждалим забезпечено перша медична допомога, вода, гаряче харчування”, – написав начальник ХОВА.

Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку.