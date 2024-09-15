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Постраждалих у Харкові вже 35: фото з місця “прильоту”

Події 17:11   15.09.2024
Оксана Горун
Постраждалих у Харкові вже 35: фото з місця “прильоту” Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих від удару КАБу по 12-поверхівці в Харкові зросла.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 35. На місці працює група швидкого реагування, а також волонтери. Постраждалим забезпечено перша медична допомога, вода, гаряче харчування”, – написав начальник ХОВА.

приліт багатоповерхівкою у Харкові 15 вересня 2024 3
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку.

приліт багатоповерхівкою у Харкові 15 вересня 2024 4
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Читайте також:  Зеленський опублікував фото наслідків удару по багатоповерхівці в Харкові

приліт багатоповерхівкою у Харкові 15 вересня 2024 6
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
приліт багатоповерхівкою у Харкові 15 вересня 2024 7
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
приліт багатоповерхівкою у Харкові 15 вересня 2024 8
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
приліт багатоповерхівкою у Харкові 15 вересня 2024 9
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
приліт багатоповерхівкою у Харкові 15 вересня 2024 10
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
приліт багатоповерхівкою у Харкові 15 вересня 2024 11
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 17:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих від удару КАБу по 12-поверхівці в Харкові зросла".