Пострадавших в Харькове уже 35: фото с места «прилета»
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших от удара КАБа по 12-этажке в Харькове возросло.
«Число пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до 35. На месте работает группа быстрого реагирования, а также волонтеры. Пострадавшим обеспечена первая медицинская помощь, вода, горячее питание», — написал начальник ХОВА.
Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 17:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших от удара КАБа по 12-этажке в Харькове возросло".