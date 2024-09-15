У Харкові прилетіло по спальному району, в будинку було багато людей – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про руйнування у Харкові та стан постраждалих.

“Влучання в 12-поверховий житловий будинок. Наслідки дуже жахливі. Зараз іде гасіння пожежі, бо дуже серйозна пожежа була в цьому будинку. Ми маємо на теперішню годину 36 постраждалих, серед яких двоє дітей і двоє людей знаходяться в дуже тяжкому стані. Узагалі, по Харківській області було в цей час випущено шість КАБів, і один долетів до Харкова та влучив до житлового будинку, інші розірвалися в передмісті Харкова. Багато людей знаходилося в цьому будинку. Бо це так званий “спальний район” міста Харкова. Щільна забудова, тут завжди перебувають люди. Ще тривають рятувальні роботи. Ми не можемо сказати, є під завалами люди чи нема”, – відзначив Терехов.

При цьому він повідомив, що від удару спалахнули квартири з восьмого по 12 поверх. Людям, які залишилися без житла, запропонують місця в гуртожитках. Також, за словами Терехова, усіх забезпечать одягом та речами найпершої потреби.

Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку. Кількість постраждалих зросла до 35 осіб. 12 осіб – у лікарні.